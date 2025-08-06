يريفان تعلن عن قمة مع أذربيجان في واشنطن هذا الأسبوع

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أعلنت أرمينيا الأربعاء أن واشنطن ستستضيف هذا الأسبوع لقاء قمة بين رئيس وزرائها والرئيسين الأميركي والأذربيجاني، في محاولة جديدة لإنجاز اتفاق سلام بين يريفان وباكو.

وقال المكتب الاعلامي للحكومة الأرمينية في بيان “في السابع والثامن من آب/أغسطس، يزور رئيس الوزراء نيكول باشينيان الولايات المتحدة”.

وأشار الى أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب “من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة”، وسيُعقد “لقاء ثلاثي… مع دونالد ترامب ورئيس أذربيجان إلهام علييف للمساهمة في السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة”.

ويعود اللقاء الأخير بين باشينيان وعلييف الى 10 تموز/يوليو في أبوظبي، ولم يحقق تقدما ملموسا على صعيد انجاز اتفاق سلام توصل إليه الطرفان.

في آذار/مارس، أعلن الجانبان التوصل إلى “اتفاق سلام” إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع بينهما، لكن الاتفاق لم يوقع، فيما طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه بينها تعديل دستورها الذي يشير إلى “إعادة توحيد” البلاد مع ناغورني قرة باغ.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول/سبتمبر 2023.

مخ-بور/كام/ص ك