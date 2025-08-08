The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
نقاشات
النشرة الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
10 قتلى و33 مفقودا جراء الفيضانات في شمال غرب الصين (إعلام رسمي)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قتل 10 أشخاص وفُقد أثر 33 جرّاء فيضانات في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.

وأفادت شبكة “سي سي تي في” الرسمية للبث “منذ السابع من آب/أغسطس، تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة.. بفيضانات، وحتى الساعة 15,30 (7,30 ت غ) يوم 8 آب/اغسطس، قتل 10 أشخاص فيما 33 في عداد المفقودين”.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ ببذل “الجهود القصوى” لإنقاذ المفقودين، بحسب “سي سي تي في”.

وذكرت الشبكة أنه نظرا إلى “تكرار الأحوال الجوية القصوى”، أمر شي جميع المناطق بـ”عدم التراخي” وتعزيز الجهود لتحديد المخاطر.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرتها سلطات الإطفاء الصينية على “ويبو” عناصر الإنقاذ يرشدون السكان فيما تدفّقت المياه في طرقات إحدى القرى.

وأظهرت صور نشرتها حكومة قانسو طرقات تغطيها الحجارة.

تشهد الصين عادة كوارث طبيعية خصوصا في فصل الصيف عندما تهطل الأمطار الغزيرة على مناطق بينما تعاني أخرى من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأسفرت الأمطار الغزيرة في شمال بكين عن مقتل 44 شخصا الشهر الماضي حيث كانت الضواحي الريفية للعاصمة الأكثر تضررا.

وتعد الصين أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة التي تعد المحرّك وراء تغير المناخ وتساهم في جعل الأحوال الجوية القصوى أكثر حدة وتكرارا.

لكنها أيضا قوة عالمية في مجال الطاقة المتجددة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في اقتصادها الضخم بحلول العام 2060.

ميا-ريب/لين/كام

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
عرض المناقشة
