10 قتلى و33 مفقودا جراء الفيضانات في شمال غرب الصين (إعلام رسمي)

قتل 10 أشخاص وفُقد أثر 33 جرّاء فيضانات في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.

وأفادت شبكة “سي سي تي في” الرسمية للبث “منذ السابع من آب/أغسطس، تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة.. بفيضانات، وحتى الساعة 15,30 (7,30 ت غ) يوم 8 آب/اغسطس، قتل 10 أشخاص فيما 33 في عداد المفقودين”.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ ببذل “الجهود القصوى” لإنقاذ المفقودين، بحسب “سي سي تي في”.

وذكرت الشبكة أنه نظرا إلى “تكرار الأحوال الجوية القصوى”، أمر شي جميع المناطق بـ”عدم التراخي” وتعزيز الجهود لتحديد المخاطر.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرتها سلطات الإطفاء الصينية على “ويبو” عناصر الإنقاذ يرشدون السكان فيما تدفّقت المياه في طرقات إحدى القرى.

وأظهرت صور نشرتها حكومة قانسو طرقات تغطيها الحجارة.

تشهد الصين عادة كوارث طبيعية خصوصا في فصل الصيف عندما تهطل الأمطار الغزيرة على مناطق بينما تعاني أخرى من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأسفرت الأمطار الغزيرة في شمال بكين عن مقتل 44 شخصا الشهر الماضي حيث كانت الضواحي الريفية للعاصمة الأكثر تضررا.

وتعد الصين أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة التي تعد المحرّك وراء تغير المناخ وتساهم في جعل الأحوال الجوية القصوى أكثر حدة وتكرارا.

لكنها أيضا قوة عالمية في مجال الطاقة المتجددة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في اقتصادها الضخم بحلول العام 2060.

