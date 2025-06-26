16 قتيلا وآلاف المتاجر المدمرة في تظاهرات كينيا

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قتل 16 شخصا على الأقل في احتجاجات في أنحاء كينيا الأربعاء، على ما قالت منظمة العفو الدولية الخميس، فيما انشغل أصحاب المتاجر والسكان في إزالة الدمار في العاصمة وخارجها.

وأحرقت مبان وحُطمت نوافد ونُهبت متاجر (آلاف الأعمال التجارية في وسط نيروبي) حيث تركزت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأربعاء.

وصدرت الدعوة إلى التظاهرات في الذكرى الأولى لاحتجاجات حاشدة ضد زيادات ضريبية شهدتها البلاد في العام الماضي أوقعت أكثر من 60 قتيلا.

وبلغت التظاهرات ذروتها مع اقتحام المتظاهرين للبرلمان في 25 حزيران/يونيو 2024 للمطالبة بسحب قانون المال واستقالة الرئيس وليام روتو. واستمرت التظاهرات حتى تموز/يوليو.

ورغم أن مسيرات الأربعاء بدأت سلمية إلا أنها تحولت إلى حالة من الفوضى إذ خاض شباب مواجهات مع قوات الأمن وأشعلوا النيران وانتزعوا أحجار الأرصفة لرميها على الشرطة.

وقال وزير الداخلية كيبشومبا موركومين في خطاب متلفز إن “ما حصل بالأمس لم يكن تظاهرة. كان إرهابا تحت عباءة المعارضة”.

وأضاف “ندين الفوضويين المجرمين الذين أطلقوا، باسم التظاهرات السلمية، موجة أعمال عنف ونهب واعتداء جنسي ودمار على شعبنا”.

وأفاد أصحاب متاجر في وسط مدينة نيروبي وكالة فرانس برس أن أعمال النهب بدأت بعد الظهر عقب طلب الحكومة من محطات التلفزيون والإذاعة وقف بث المشاهد المباشرة للاحتجاجات.

وشاهد مراسل فرانس برس متاجر كانت تبيع كل شيء من الالكترونيات إلى العطور والملابس وقد تحولت إلى رماد أو تعرضت للنهب.

وصرح مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون، بأن عدد القتلى ارتفع إلى 16.

وكان ائتلاف يضم منظمات حقوقية قد أفاد في وقت سابق بإصابة ما لا يقل عن 400 شخص، 83 منهم في حالة خطيرة في المستشفى. وأعلن الائتلاف عن خروج احتجاجات في 23 مقاطعة في أنحاء كينيا.

وأفادت فرق الطوارئ بإصابات متعددة بطلقات نارية، ووردت تقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام المحلية عن قيام الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين، خصوصا في بلدات خارج العاصمة.

وعدد كبير من الكينيين مستاؤون من الرئيس وليام روتو، الذي تولى السلطة عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع.

ويشعر كثيرون بخيبة أمل إزاء استمرار الركود الاقتصادي والفساد وارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى وحشية الشرطة بعد مقتل استاذ أثناء احتجازه في وقت سابق هذا الشهر.

منك/غد/لين