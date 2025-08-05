195,4 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2025

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بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 195,4 مليار درهم بنمو 34,7% مقارنةً بـ 145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن الإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي أنّ “الصادرات غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمتها 78,5 مليار درهم مقارنةً بـ 47,9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2024”.

فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15 % وارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم مقارنة بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وسجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ 26,6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

وقالت الوكالة الرسمية إنّ “النمو في حجم التجارة الخارجية يعكس غير النفطية لإمارة أبوظبي يعكس حيوية إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات”.

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