40 مفقودا بغرق مركب في المتوسط والعثور على ست جثث (الأمم المتحدة)

afp_tickers

2دقائق

فُقد 40 مهاجرا وعُثر على ست جثث بعد غرق مركب في المتوسط، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، في وقت ذكرت وسائل إعلام إيطالية بأن الحادثة وقعت قبالة جزيرة لامبيدوسا.

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي على منصة “إكس” “ما زال هناك العديد من القتلى جراء حادث غرق جديد في المتوسط”، مضيفة بأن القارب المطاطي غادر تونس الاثنين وعلى متنه 56 شخصا.

وأضافت “بعد إبحاره عدة ساعات، بدأ الهواء ينفد من القارب وبدأت المياه تدخل إليه. تم العثور على ست جثث. هناك 40 مفقودا”.

أنقذ عناصر خفر السواحل والشرطة المالية الإيطالية عشرة أشخاص هم ستة رجال وأربع نساء، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

وأفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بأن 56 شخصا كانوا على متن القارب عندما أبحر، لكن لم يٌعثر إلا على جثث ستة رجال في المنطقة، بحسب تقارير إعلامية.

وقال ناجون إن بعض المفقودين سقطوا في البحر الهائج، بحسب وكالة “أيه جي آي” الإخبارية.

ويتحدر المهاجرون من ساحل العاج ومالي وغامبيا والكاميرون.

في الأثناء، وصلت مجموعة أخرى تضم 40 مهاجرا قدموا من صفاقس في تونس على متن قوارب معدنية إلى لامبيدوسا، بحسب وكالة “أنسا” الإخبارية.

وتابعت بأن خمس مجموعات من المهاجرين وصلوا إلى لامبيدوسا الثلاثاء تضم 213 مهاجرا بالمجموع، ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص في مركز الاستقبال في الجزيرة إلى 230.

وصل حوالى 8743 مهاجرا إلى إيطاليا هذا العام، وهو عدد أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين وصلوا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

لجم-ادي/لين/كام