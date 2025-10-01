6 قتلى في هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر المحاصرة في دارفور (مصدر طبي)

afp_tickers

3دقائق

قُتل ستة مدنيين على الأقل الأربعاء في هجوم بالمدفعية والطائرات المسيرة نُسب إلى قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور المحاصرة منذ أكثر من 17 شهرا، في غرب السودان، وفق مصدر طبي.

وأفاد المصدر الطبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

منذ أيار/مايو/أيار 2024، تحاصر قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو مدينة الفاشر وهي آخر عاصمة في إقليم دارفور ما زال يسيطر عليها الجيش وتعد الجبهة الرئيسية في الحرب الدائرة منذ نيسان/أبريل 2023 بينها وبين الجيش النظامي، بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وفي مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قوات الدعم السريع بالقرب من المركز الصحي في الفاشر وداخل المطار، غرب المدينة.

ولا يفصل هذه القوات عن مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش سوى بضع مئات من الأمتار.

تصف الأمم المتحدة المدينة بأنها “بؤرة معاناة الأطفال” إذ يعاني ما يقرب من 40% من الأطفال دون سن الخامسة فيها سوء تغذية حادا أو شديدا.

والاثنين، أشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون إلى “تقارير عن عمليات قتل غير قانونية واختطاف واعتقالات تعسفية”.

هذا الأسبوع، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل (HLR) وجود 43 طائرة بدون طيار جديدة و20 منصة إطلاق بين 26 و29 أيلول/سبتمبر في مطار نيالا، عاصمة جنوب دارفور، الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وقال المختبر الذي حذر من “مؤشر إلى هجوم وشيك” إنه رصد ما لا يقل عن 23 طائرة بدون طيار من طراز دلتا وينغ بمدى تشغيلي يراوح بين 1500 و2500 كيلومتر، مما يضع الأراضي السودانية بأكملها في مرمى نيرانها.

في منتصف أيلول/سبتمبر، أسفر هجوم بطائرة مسيرة نُسب إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 75 شخصا في مسجد بالفاشر.

وقبل أيام من ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن عدة هجمات “دقيقة ومُستهدفة” بطائرات مسيرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما فيها مصانع ومحطات كهرباء وثكنات عسكرية.

الحرب في السودان التي دخلت عامها الثالث خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وشردت الملايين، وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

بور/ص ك/ب ق