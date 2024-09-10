82 قتيلا في فيتنام إثر مرور الإعصار ياغي (حصيلة جديدة)

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ارتفعت حصيلة الإعصار ياغي الذي ضرب شمال فيتنام الى 82 قتيلا كما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء فيما لا يزال 64 شخصا في عداد المفقودين.

كان هناك آلاف الأشخاص عالقين على أسطح المنازل ونشروا نداءات استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء بعدما أدت العاصفة الى فيضانات قوية.

وياغي الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد هو وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.

وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كلم/ساعة.

وصباح الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد.

وفي العاصمة هانوي، تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات.

بور/نور/غد