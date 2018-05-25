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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 10:17 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:17

صورة من فيديو يظهر منطقة عائمة بمياه الفيضانات الناجمة عن الاعصار ميكونو في سقطرى اليمنية في 24 ايار/مايو 2018

ادى الاعصار ميكونو الذي ضرب الجمعة جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية الى وفاة طفلة بعمر 12 عاما، غداة تسببه باضرار هائلة في جزيرة سقطرى في المحيط الهندي.

وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية على تويتر إن "آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية" مع رياح شديدة السرعة.

وأشارت الارصاد الجوية العمانية الى "استمرار هطول الامطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى مصحوبة برياح شديدة السرعة".

وتم اجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية في هاتين المحافظتين في وقت وصلت سرعة الرياح الى 170 كلم/الساعة وسط تساقط للامطار الغزيرة في المناطق الساحلية.

وأعلنت شرطة عمان وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

واعلنت اجهزة الدفاع المدني اجلاء 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية بخاصة في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 الف نسمة.

وحضت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم.

وادت الرياح العاتية الى تشكل امواج بارتفاع 12 مترا.

والخميس اعتبر 19 شخصا على الاقل في عداد المفقودين بعد ان ضرب الاعصار جزيرة سقطرى حيث تسبب بسيول قوية وأضرار مادية.

وقال وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين ان 14 من اصل المفقودين الـ19 هم بحارة هنود كانوا في ميناء الجزيرة عندما ضربها الاعصار.

وقال الوزير لفرانس برس ان السلطات عثرت على جثامين خمسة يمنيين وهنديين ولا تزال تبحث عن 12 مفقودا.

وقال كفاين ان الف عائلة تم اجلاؤها بعد ان تضررت منازلها جراء السيول.

وتابع الوزير ان فرق الانقاذ السعودية تمكنت من فتح الطريق الرئيسي الذي يربط عاصمة الجزيرة بمطارها.

وكانت القوات السعودية انتشرت في سقطرى في وقت سابق من ايار/مايو الجاري بهدف دعم القوات الحكومية في ظل توتر بين الحكومة والإمارات بعد نشر الاخيرة قواتها في الجزيرة التي بقيت بمنأى من النزاع.

والتقت الهيئة العليا للاغاثة اليمنية مع منظمات انسانية دولية في عدن ليل الخميس لمناقشة الوضع في الجزيرة، بحسب وكالة سبأ للانباء.

وتقرر اقامة 11 مركز إغاثة في سقطرى لتقديم المأوى للاشخاص الذين اجبروا على اخلاء منازلهم.

وتمت ايضا مناقشة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للاشخاص في ثلاث محافظات في جنوب شرق اليمن، يتوقع أن يضربها الاعصار.

وفي عمان استنفرت السلطات قوات الشرطة والجيش واقفلت المدارس حتى يوم الاثنين.

واعلن التلفزيون الرسمي ان السلطات أجلت مئات السكان من جزيرة صغيرة قبالة صلالة، مسقط رأس السلطان قابوس.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني الخميس إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

وفي 2007 ضرب الاعصار غونو سلطنة عمان متسببا بوفاة 49 شخصا على الاقل واضرار قدرت قيمتها ب3,9 مليار دولار (3,3 مليار يورو)

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب