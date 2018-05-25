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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 12:22 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:22

لقطة من تسجيلات كاميرات المراقبة نشرتها الشرطة المحلية في 25 أيار/مايو 2018 على حسابها على موقع تويتر تظهر رجلين يحملان عبوة ويدخلان الى مطعم هندي في ميسيسوغا في اونتاريو قبل دقائق من وقوع انفجار أدى الى جرح 15 شخصا

واصلت الشرطة الكندية الجمعة البحث عن رجلين يُشتبه بانهما فجرا قنبلة ليل الخميس في مطعم هندي في ضاحية تورونتو الغربية ما أدى الى جرح 15 شخصا ثلاثة منهم في حال خطرة، في هجوم استبعدت السلطات ان يكون عملا ارهابيا.

وقالت قائدة الشرطة المحلية جينيفر ايفانز في مؤتمر صحافي ليس هناك في هذه المرحلة "مؤشرات الى عمل ارهابي"، موضحة أن التحقيق لا يزال في بدايته.

وقد أكّد ذلك وزير الأمن العام في الحكومة الاتحادية رالف غودال قائلا "ليس هناك اي علاقة (للانفجار) بالأمن الوطني في هذه المرحلة"، مستنكرا "الحادث العنيف والمروّع".

وشددت رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين ويني على "ضرورة العثور على المهاجمين".

وليل الخميس ألقى رجلان عبوة ناسفة يدوية الصنع في مطعم في ميسيسوغا، الضاحية الغربية للعاصمة الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي كان فيه المطعم يستضيف حفلين، بحسب الشرطة.

وقالت ايفانز صباح الجمعة "شوهد رجلان يضعان غطاء على رأسيهما يدخلان المطعم مع عبوة يدوية الصنع، وقد لاذا بالفرار بعد الانفجار فوراً".

وبحسب مشاهد كاميرات المراقبة التي نشرتها الشرطة، وقع الاعتداء نحو الساعة 22,30 (02,30 ت غ الجمعة) في مطعم بومباي بهيل، الذي افتتح قبل عقدين في أحد الأحياء الأكثر شعبية في ميسيسوغا.

ودخل الرجلان وقد غطى كل منهما وجهه بقبعة ووشاح الى المطعم وألقيا القنبلة ثم لاذا بالفرار، بحسب الشرطة.

ونشرت قوات الامن صور الرجلين وهما في العشرينيات من العمر، وطلبت من السكان المساعدة في التعرف عليهما.

- "حالهم مستقرة" -

وتم نقل المصابين بجروح خطرة وعددهم ثلاثة الى المستشفى، وهم رجل يبلغ 35 عاما وامرأتان الأولى تبلغ 48 عاما والثانية 62. وقالت الشرطة صباح الجمعة أن حالهم مستقرة.

وأوضح سفير الهند لدى كندا فيكاس سواروب في تغريدة على "تويتر" أن الجرحى الثلاثة يحملون الجنسيتين الهندية والكندية، مشيرا الى أن القنصل الهندي في تورونتو تفقدهم خلال الليل.

وفتحت القنصلية الهندية في تورونتو خطا هاتفيا لحالات الطوارئ من دون تحديد عدد الضحايا الهنود.

وقالت رئيسة بلدية ميسيسوغا بوني كرومبي "إنها جريمة شنيعة".

وصرحت رئيسة حكومة اونتاريو على تويتر "نحن جميعا نشعر بالصدمة والحزن"، معربة عن تضامنها مع عائلات الجرحى.

وتضم مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية، جالية كبيرة ذات اصول هندية تقدر بنحو 600 الف شخص، كما ان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو زار الهند في شباط/فبراير.

وكتب ترودو على تويتر "نحن نقف متضامنين مع ضحايا هذا العنف ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وأضاف ترودو "نحن نعمل بشكل وثيق مع الشرطة ومع سلطات ميسيسوغا".

ويأتي الاعتداء بعد شهر على دهس سائق شاحنة لمارة في تورنتو في هجوم ادى الى مقتل ثماني نساء ورجلين.

وقالت الشرطة ان عملية الدهس التي وقعت في ساعة الازدحام هي هجوم "متعمد"، ورجحت السلطات ان يكون عملا معزولا لا يستهدف "الامن القومي" للبلاد، مستبعدة فرضية العمل الارهابي.

ووجهت الى السائق أليك ميناسيان رسميا عشر تهم بالقتل العمد و13 تهمة بمحاولة القتل بحسب عدد الجرحى.

وكان المهاجم حتى حصول عملية الدهس غير معروف بالنسبة لأجهزة الشرطة. ولم يكن حتى معروفا لدى أجهزة الاستخبارات الأمر الذي سمح بشكل مبدئي بحسب وزير الامن العام رالف غودال، باستبعاد فرضية العمل الارهابي كما حدث في اعتداءات لندن أو نيس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب