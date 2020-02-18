هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 08:49 ص

إينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري خلال احدى دورات معرض الاختراعات بجنيف (© Keystone / Martial Trezzini)

اُعلن في جنيف عن تأجيل موعد معرض جنيف الدولي للاختراعات لهذا العام لمدة ستة أشهر بعد أن كان من المفترض أن ينتظم نهاية شهر مارس المقبل، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح المنظمونرابط خارجي يوم الإثنيْن أن حوالي 50% من إجمالي المشاركين، يأتون من القارة الآسيوية، ثلث من الصين، وثلث من هونغ كونغ.

وتجنبا لأي مخاطر، أو مواجهة مصاعب جمة في تأمين تأشيرات دخول لعدد كبير من المشاركين الآسيويين، قرر المنظمون تأجيل هذه التظاهرة إلى شهر سبتمبر المقبل.

وبالنسبة لغايال غرودجين، مديرة المعرض: "لا يمكن افتتاح معرض لا يحقق الهدف التي التزمنا به منذ سنوات عديدة، والمتمثل أساسا في جعل هذا المناسبة منصة لإظهار الاختراعات من جميع أنحاء العالم".

ويتواصل تنظيم هذا المعرض منذ نصف قرن تقريبا. وشهدت الدورة الثامنة والأربعين، العام الماضي، مشاركة ما يزيد عن 800 عارض، و31 ألف زائر. وأسندت الجائزة الكبرى في تلك الدورة إلى بطارية ليثيوم، قابلة لإعادة التدوير وخالية من التلوث.



معرض السيارات في وقته

من المقرر أن ينتظم معرض جنيف للسيارات، وهو معرض ضخم يستقطب حوالي 700 ألف زائر، كما هو مخطط له في الفترة الفاصلة بين 5 إلى 15 مارس، وفقًا لما أوردته قناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالفرنسية (RTS).رابط خارجي



سيقام معرض السياراترابط خارجي في نفس مكان معرض الاختراعات المؤجل (Palexpo). ويقول المنظمون إنهم ملتزمون بجميع الإرشادات الصادرة عن المكتب الفدرالي للصحة العامة وإنهم مستعدون "لجميع السيناريوهات الممكنة".



Keystone-SDA/Reuters/ع.ع

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