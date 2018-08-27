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وظائف رئيسية

تحديات تواجه الجامعة آفاق وظيفية واعدة تنتظر خريجي الجامعات السويسرية

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lucerne university

جامعة لوتسيرن حيث لا تتجاوز نسبة البطالة في صفوف الخريجين الجدد 1.7%.

(© KEYSTONE / URS FLUEELER)

يحصل 95% من خريجي الجامعات السويسرية على وظائف خلال السنة الأولى التي تعقب انتهاء دراستهم، وفق ما أعلنه المكتب الفدرالي للإحصاء. وتعد الحصيلة التي كشفت عنها هذه الدراسة متميّزة جدا بالمقارنة مع الوضع في بقية البلدان الأوروبية.

الأرقام التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الإثنيْن 27 أغسطس 2018 تظهر أن 4.8% فقط من الخريجين السويسريين ظلوا عاطلين عن العمل خلال السنة الأولى بعد تخرّجهم. وهذه نسبة تقترب إلى حد كبير من المعدّل العام للبطالة في البلاد.

وهذه النسبة تظل إيجابية مقارنة مع بلدان الإتحاد الأوروبي المجاورة لسويسرا، حيث بلغ معدّل بطالة الخريجين بعد سنة وثلاث سنوات بعد تخرّجهم 15.1% وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي Eurostatرابط خارجي.

رغم ذلك، يختلف الوضع في سويسرا إلى حد كبير، بحسب المناطق الجغرافية، ونوعية التعليم، والفئة العمرية التي ينتمي إليها الخريج. 

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فمثلا، تشير الدراسة إلى أن خريجي الجامعات الناطقة بالفرنسية وبالإيطالية يكونون عرضة للبطالة أكثر من زملائهم الذين درسوا في الجامعات الناطقة بالالمانية، إذ تبلغ نسبة البطالة في صفوف خريجي جامعة جنيف 9.6%، 7.5% بين خريجي جامعة نوشاتيل، و 7% في لوغانو في المنطقة الإيطالية.

في المقابل، لا تتجاوز نسبة البطالة في صفوف خريجي جامعة لوتسيرن (1.7%)، و هي (2.1%) بالنسبة لخرجي المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ ، و(2.8%) في سانت غالن و(2.8%) في برن . فالخريجون من هذه الجامعات يتمتعون بفرص توظيف كاملة تقريبا.

الحصيلة

الإحصائيات التي كشف عنها يوم الإثنيْن تظهر تمتع خرجي المدارس العليا لتدريب المعلمينرابط خارجي بفرص توظيف أفضل (نسبة البطالة 0.6% فقط) مقارنة بخريجي الجامعات الاكاديمية أو المهنية، وكذلك بآفاق مالية أحسن، حيث يكسبون في المتوسّط 12% أزيد من خريجي التعليم العالي الآخرين.

عامل العمر كذلك مهم جدا في هذا السياق: فالخريجون الذين ينهون دراستهم قبل يلوغ 25 عاما تتوفّر لهم فرص أفضل من أولئك الذين يحصلون على شهاداتهم بعد سن الثلاثين، على الرغم من أن الأخيرين يكسبون أكثر.

وتبدو آفاق التشغيل بالنسبة لحاملي شهادات في مجال تكنولوجيا المعلومات والطب والصيدلة أفضل وأرحب منها بالنسبة للحاصلين على شهائد في مجالات فنية مثل الادب والمسرح والسينما والرسم والتصميم.

SDA-ATS/ع.ع

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