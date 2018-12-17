هذا المحتوى تم نشره يوم 17 ديسمبر, 2018 02:03 م

تُواجه البورصة السويسرية مستقبلاً غير واضح الملامح في سوق الإتحاد الأوروبي.

(© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

عرضت المفوضية الأوروبية على البورصة السويسرية إمكانية الوصول إلى أسواقها المالية لمدة ستة أشهر إضافية. وهو ما يسمح لسويسرا بتنظيم عملية تشاورية واسعة مع الأطراف المعنية في الكنفدرالية حول "اتفاق إطاري" مقترح لتنظيم العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

وكانت بروكسل هددت بمنع أكبر سوق للمال في سويسرارابط خارجي من إدراج الأسهم الأوروبية في معاملاته بحلول نهاية العام الجاري في صورة عدم التوقيع على الإتفاق الإطاري المقترح. وفي السابع من ديسمبر الجاري، قالت الحكومة السويسرية إنها تحتاج إلى وقت للتشاور مع الأحزاب السياسية والكانتونات وأصحاب المصلحة الآخرين قبل تقديم إجابتها.

يوم الاثنين 17 ديسمبر، أعلن يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسّعرابط خارجي، أنه سيتم التمديد في المعادلة القائمة حاليا حتى يونيو 2019. وقال السياسي النمساوي إن "الكرة الآن في ملعب برن".

+ تعرف على المزيد بخصوص العلاقات بين سويسرا والإتحاد الأوروبي

مأزق

يجدر التذكير بأن الجمود القائم حاليا بخصوص فتح الأبواب بوجه بورصة الأسهم السويسرية في الأسواق المالية داخل الإتحاد الأوروبي على المدى الطويل ظل مستمرا منذ عام. فقد هددت سويسرا باتخاذ إجراءات انتقامية، تقضي بمنع البورصات الأوروبية من إدراج الأسهم السويسرية، إذا ما قام الإتحاد الأوروبي بتجميد نشاط البورصة السويسرية في أسواقه المالية.

منذ عام 2014، تم إجراء محادثات بهدف إضفاء طابع رسمي على العلاقات بين الجانبينرابط خارجي، المشمولة حاليا بحوالي 120 اتفاقية منفصلة تم التفاوض عليها بين برن وبروكسل منذ رفض السويسريين الإنضمام إلى المجال الإقتصادي الأوروبي في استفتاء أجري يوم 5 ديسمبر 1992.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت يوم الجمعة 14 ديسمبر الجاري أن رفض الإتفاق الإطاري قد يُسفر عن سلسلة من العواقب السلبية تشمل إمكانية الوصول إلى سوق الكهرباء في الإتحاد الأوروبي مثلا، وقضايا أخرى تتراوح بين الصحة العامة والأمن الغذائي مرورا بالتكافؤ بين أسواق الأسهم لدى الطرفين.

Keystone-SDA/ك.ض

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