أعيد افتتاح الجناح (أو بافيليون) الملون المطل على ضفاف بحيرة زيورخ الذي صممه المعماري السويسري - الفرنسي الشهير لوكوربوزيي بوجه الجمهور. وتكمن أهميته في أنه المشروع المعماري الوحيد الذي قام المهندس الراحل بإنشائه في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا.
جناح المعرض تم تصميمه بالكامل وفقًا لنظام "مودولور" (بالفرنسية: Le Modulorرابط خارجي)، وهو نظام للقياسات البشرية ذو أبعاد وضعت من قبل لو كوربوزيي (1887-1965). يُستعمل لتحديد نسب المنحوتات والتصاميم الفنية بشكل عام، وهو عبارة عن متوالية أرقام يحصل عليها بضرب الرقم بالعدد الذهبي 5+2/1. وهو سلم من المقاييس المتدرجة والمتناسقة مع المقياس الإنساني، يطبق عالميا في الهندسة المعمارية والميكانيكية. وهو يُمثل تجسيدا لرؤيته للتركيب أو للتمازج القائم بين العمارة والحياة والفن في الحياة الحقيقية.
في الأصل، اكتمل بناء الجناح في صيف عام 1967. فقد بدأت هايدي فيبر، وهي مصممة فضاءات داخلية وصديقة للمهندس المعماري، في إنجاز المشروع بالرغم من التشكيك والمقاومة من طرف مدينة زيورخ، معتمدة على أموالها الخاصة وبدون أي دعم عمومي.
وفي حفل افتتاح الجناح، قالت فيبر: "لن يشك أي شخص عاقل يقوم بزيارة هذه البناية في أن روح لوكوربوزيي تتحدث من هذا المنزل".
تمت إعادة افتتاح جناح لوكوربوزييرابط خارجي مؤخرًا بعد أن خضع لعملية تجديد دقيقة ونشوب بعض النزاعات بين المالك السابق والمدينة حول العلامة التجارية للمؤسسة الجديدة.
الجناح مفتوح بوجه الجمهور من مايو إلى نوفمبر حيث ترعى متحف التصاميم في زيورخ معارض وتظاهرات وورش عمل تهتم بتسليط الضوء على تفاصيل شتى كامنة في مجموعة الأعمال الضخمة والكاريزما الرائعة للمعماري لوكوربوزيي.
(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)