هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 07:30 ص

أعيد افتتاح الجناح (أو بافيليون) الملون المطل على ضفاف بحيرة زيورخ الذي صممه المعماري السويسري - الفرنسي الشهير لوكوربوزيي بوجه الجمهور. وتكمن أهميته في أنه المشروع المعماري الوحيد الذي قام المهندس الراحل بإنشائه في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا.

جناح المعرض تم تصميمه بالكامل وفقًا لنظام "مودولور" (بالفرنسية: Le Modulorرابط خارجي)، وهو نظام للقياسات البشرية ذو أبعاد وضعت من قبل لو كوربوزيي (1887-1965). يُستعمل لتحديد نسب المنحوتات والتصاميم الفنية بشكل عام، وهو عبارة عن متوالية أرقام يحصل عليها بضرب الرقم بالعدد الذهبي 5+2/1. وهو سلم من المقاييس المتدرجة والمتناسقة مع المقياس الإنساني، يطبق عالميا في الهندسة المعمارية والميكانيكية. وهو يُمثل تجسيدا لرؤيته للتركيب أو للتمازج القائم بين العمارة والحياة والفن في الحياة الحقيقية.

(Christian Beutler/Keystone)

في الأصل، اكتمل بناء الجناح في صيف عام 1967. فقد بدأت هايدي فيبر، وهي مصممة فضاءات داخلية وصديقة للمهندس المعماري، في إنجاز المشروع بالرغم من التشكيك والمقاومة من طرف مدينة زيورخ، معتمدة على أموالها الخاصة وبدون أي دعم عمومي.

وفي حفل افتتاح الجناح، قالت فيبر: "لن يشك أي شخص عاقل يقوم بزيارة هذه البناية في أن روح لوكوربوزيي تتحدث من هذا المنزل".

(Keystone)

تمت إعادة افتتاح جناح لوكوربوزييرابط خارجي مؤخرًا بعد أن خضع لعملية تجديد دقيقة ونشوب بعض النزاعات بين المالك السابق والمدينة حول العلامة التجارية للمؤسسة الجديدة.

الجناح مفتوح بوجه الجمهور من مايو إلى نوفمبر حيث ترعى متحف التصاميم في زيورخ معارض وتظاهرات وورش عمل تهتم بتسليط الضوء على تفاصيل شتى كامنة في مجموعة الأعمال الضخمة والكاريزما الرائعة للمعماري لوكوربوزيي.



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة افتتاح "بافيليون" لوكوبوزيي في زيورخ 14 مايو 2019 - آخر تحديث - 07:30 أعيد افتتاح الجناح (أو بافيليون) الملون المطل على ضفاف بحيرة زيورخ الذي صممه المعماري السويسري - الفرنسي الشهير لوكوربوزيي بوجه الجمهور. وتكمن أهميته في أنه المشروع المعماري الوحيد الذي قام المهندس الراحل بإنشائه في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا. جناح المعرض تم تصميمه بالكامل وفقًا لنظام "مودولور" (بالفرنسية: Le Modulor)، وهو نظام للقياسات البشرية ذو أبعاد وضعت من قبل لو كوربوزيي (1887-1965). يُستعمل لتحديد نسب المنحوتات والتصاميم الفنية بشكل عام، وهو عبارة عن متوالية أرقام يحصل عليها بضرب الرقم بالعدد الذهبي 5+2/1. وهو سلم من المقاييس المتدرجة والمتناسقة مع المقياس الإنساني، يطبق عالميا في الهندسة المعمارية والميكانيكية. وهو يُمثل تجسيدا لرؤيته للتركيب أو للتمازج القائم بين العمارة والحياة والفن في الحياة الحقيقية. في الأصل، اكتمل بناء الجناح في صيف عام 1967. فقد بدأت هايدي فيبر، وهي مصممة فضاءات داخلية وصديقة للمهندس المعماري، في إنجاز المشروع بالرغم من التشكيك والمقاومة من طرف مدينة زيورخ، معتمدة على أموالها الخاصة وبدون أي دعم عمومي. وفي حفل افتتاح الجناح، قالت فيبر: "لن يشك أي شخص عاقل يقوم بزيارة هذه البناية في أن روح لوكوربوزيي تتحدث من هذا المنزل". تمت إعادة افتتاح جناح لوكوربوزيي مؤخرًا بعد أن خضع لعملية تجديد دقيقة ونشوب بعض النزاعات بين المالك السابق والمدينة حول العلامة التجارية للمؤسسة الجديدة. الجناح مفتوح بوجه الجمهور من مايو إلى نوفمبر حيث ترعى متحف التصاميم في زيورخ معارض وتظاهرات وورش عمل تهتم بتسليط الضوء على تفاصيل شتى كامنة في مجموعة الأعمال الضخمة والكاريزما الرائعة للمعماري لوكوربوزيي.