هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 11:06 ص

أعيد ترميم الدير الذي شُيّد في القرون الوسطى ومبنى مصنع الجعة المُجاور له من طرف فريق من المهندسين المعماريين السويسريين.

(Museum Susch)

في بداية العام، فتحت مؤسسة ثقافية جديدة مُخصّصة للفن المعاصر أبوابها للجمهور في وادي إنغادين جنوب شرق سويسرا.

يقع المتحف (واسمه بالرومانشية Muzeum Suschرابط خارجي) في بلدة سوش Susch بكانتون غراوبوندن وهو يشتمل على رواق للعروض تزيد مساحته عن 1490 متر مربع في دير سابق شُيّد في القرون الوسطى وأضيف إليه مصنع للجعة في القرن التاسع عشر.

المتحف، الذي افتتح رسمياً يوم الأربعاء 2 يناير الجاري، أنشأته غرازينا كولشيك، وهي جامعة للأعمال الفنية وسيدة أعمال من بولندا، بالإعتماد على مجموعتها الخاصة التي تشتمل على العديد من إبداعات الفن الحديث والمعاصر من أوروبا الشرقية.

ووفقا لما أورده موقع "Art Newsرابط خارجي"، فإن المتحف يرغب أيضا في تسليط الأضواء على أعمال وإبداعات الفنانات.

بالإضافة إلى البرمجة التي سيقدمها المتحف دوريا، فإن المركّب الفني الجديد سيشتغل بمثابة "مركز للنقاش والتحقيق والتعلم"، كما نُقل عن السيدة كولشيك.

من جهة أخرى، فإن "من بين الصفات المحورية لمتحف سُوش ولأنشطته، إعادة تعريف ما هو مرجعي وما هو هامشي (في مجال الفن المعاصر)، ليس بوصفهم قوة مهيمنة تُسْكت الآخرين ولكن باعتبارها صوتا مؤثرا (يُساعد على ) إسماع أصوات أخرى"، كما كتب القائمون على المتحف على موقعهرابط خارجي.

يُشار إلى أن قرية سوش الواقعة على طريق الحجاج المتّجهين إلى حاضرة الفاتيكان في روما وإلى سانتياغو دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا، تتوسط منتجعيْ سان موريتس ودافوس الجبليين الشهيرين في سويسرا.

swissinfo.ch/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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