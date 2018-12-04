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وظائف رئيسية

جذب أصحاب الكفاءات سويسرا تتصدّر الترتيب العالمي

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للمرة الخامسية على التوالي، تتصدّر سويسرا الترتيب العالمي في مجال جذب أصحاب الكفاءات والمهارات. وتحتلّ الكنفدرالية صدارة الترتيب الدولي للكفاءات الذي ينجزه المعهد الدولي للتطوير الإداري، ومقره في لوزان.

مقر معهد التطوير الإداري بلوزن
(imd)

وتحتل الكنفدرالية المرتبة الأولى في مجال التلمذة الصناعية، والبنية التحتية في المجال الصحي، وفي جذب أصحاب الكفاءات من الرعايا الأجانب، وعلى مستوى ارتفاع الأجور والمكافآت في مجال وظائف الخدمات والإدارة، وأيضا على مستوى أداء النظام التعليمي، إلى جانب التكوين الجامعي، وذلك كله وفق نتائج الدراسة التي أنجزها المعهد الدولي للتطوير الإداري بلوزان، والذي نشرها يوم الإثنيْن 3 ديسمبر 2018.



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