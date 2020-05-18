هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 02:00 م

الرسامة السويسرية ألبرتين (زولو) امام إحدى اللوحات الجدارية في فندق إيبيس ستايلز في جنيف، المخصص بالكامل للكتب المصوّرة.

(Keystone / Magali Girardin)

فازت ألبرتين، وهي رسامة سويسرية تقيم في جنيف، بجائزة هانز كريستيان أندرسون لعام 2020 المرموقة لرسوم كتب الأطفال.

عرضت ألبرتين زولو أعمالها الفنية في العديد من المعارض في سويسرا وفرنسا. وقد ألفت العديد من كتب الأطفال والرسوم التوضيحية والملصقات والأعمال الفنية الأخرى.

ويتم تسليم جائزة هانز كريستيان أندرسن كل عاميْن من قبل المجلس الدولي لكتب الشبان(IBBY) ، وهي تعتبر واحدة من أهم الجوائز العالمية التي تمنح لمؤلفي ورسامي كتب الأطفال.

وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية في بيان صحفي أصدرته بداية شهر مايو الجاريرابط خارجي بأن "ألبرتين ابتكرت كتبا تعددت مستويات التفسير فيها، مرفقة برسوم خطّتها بدقة لامتناهية مفعمة بالحيوية والمرح".

وقالت الرسامة في حديث إلى التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية (RTS) إنها فوجئت بخبر منحها هذه الجائزة.

وأضافت: "كنت في حديقتي بحذائي المطاطي وتلقيت مكالمة من شخص يتحدث باللغة الإنجليزية. ظننت في البداية أنني قد فزت بفراش من كونفوراما، المتجر الذي يبيع الأثاث المنزلي، أو شيء من هذا القبيل. لقد استغرق الأمر مني عدّة ساعات لكي أعي ما حدث. إنها مفاجأة كبرى. لم تخطر ببالي على الإطلاق. وأفضل الجوائز هي تلك التي لا تتوقّعها".

ألبرتين هي رابع فنان سويسري يحصل على جائزة هانز كريستيان أندرسن بعد ألواس كاريجيات، (1966)، ويورغ مولّر (1994)، ويورغ شوبيغر (2008). وقد اختارتها لجنة تحكيم دولية من بين 26 مرشّحا من جميع أنحاء العالم.

ألبرتين كانت أيضا أوّل مبدعة سويسرية تحصل على جائزة التفاحة الذهبية المرموقة في براتيسلافا، بفضل كتابها "مارتا والدراجة الهوائية". وفي عام 2009، فازت بجائزة وسائل الإعلام السويسرية الخاصة بالأطفال والشباب بفضل ألبوم (La Rumeur de Venise). أما كتابها "الطيور" والذي ألفته بالاشتراك مع جيرمانو زولّو، فقد حصل على جائزة (Sorcières )الأدبية الفرنسية، و أدرجته مجلة نيويورك تايمز لمراجعات الكتب كواحد من أفضل 10 كتب لعام 2012. وكانت أوّل جائزة فازت بها ألبرتين في معرض الكتب في بولونيا في عام 2016.



(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

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