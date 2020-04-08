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معتقدات دينية معظم المسيحيين السويسريين لا يؤمنون بقصة عيد الفصح

Jesus carrying his cross

المسيح، كما يمثله أحد الممثلين، يحمل صليبه خلال الأسبوع المقدس في البرتغال العام الماضي.

(Keystone)

ما يقرب من ثلثيْ المسيحيين السويسريين لا يعتقدون أن قيامة المسيح هي حقيقة تاريخية. ثلاثة أرباع السكان لا يؤمنون بذلك حاليا، مقارنة بثلثيهم في عام 2007، وفق إستطلاع للرأي.

المسح كشف أيضا أن ثلث المشاركين من المناطق السويسرية الناطقة بالفرنسية قالوا إنهم لا يعرفون معنى عيد الفصح. وشارك في هذه الدراسة 1031 شخصا ونشرت نتائجها منظمتان دينيتان، هما التحالف الانجيلي السويسريرابط خارجي وتحالف برسرابط خارجي.

ونبهت الدراسة إلى أن النساء أكثر جهلا من الرجال بهذا الموضوع.

وتشهد المعتقدات الدينية في سويسرا تراجعا منذ سنوات عديدة. وأظهرت بيانات للمكتب الفدرالي للإحصاء في عام 2018 أن النسبة المائوية للمقيمين في سويسرا الذين لا ينتمون إلى أي دين قد زادت بأكثر من من الضعف لتصل إلى حوالي 25% منذ عام 2000. وكشفت الدراسة حينها أن المسيحية في تراجع بينما يزيد أتباع الدين الإسلامي تدريجيا.

وعلى الرغم من ذلك، يتم احياء عدد من تقاليد عيد الفصح التي طال الأمد عليها ، أو تغييرها، أو اختراعها من البداية، بينما تم التخلّي عن تقاليد اخرى إلى الأبد.

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Keystone-SDA/ع.ع

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