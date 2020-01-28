تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تاريخ وأديان

رقم قياسي علمي بعد 60 عاما، لا يزال جاك بيكار "أعمق رجل في العالم"

مجموعة من الأشخاص يتبادلون أطراف الحديث

أوغست بيكار (بالنظارات) وابنه جاك (على يمينه) في محادثة مع عُمدة مدينة ترياست الايطالية.

غواصة الأعماق وسط سفينتين حربيتين

غواصة الأعماق "ترياست" محاطة بسفينتين تابعتين للبحرية الإيطالية في منطقة نابولي. في عام 1953، نجحت غواصة الأعماق في الوصول إلى قاع البحر التّيراني (المقابل للسواحل الشرقية لإيطاليا).

غواصة أعماق ترفع العلمين السويسري والايطالي

غواصة الأعماق "ترياست" ترفع العلمين السويسري والايطالي بعد نجاحها في تحطيم رقمها القياسي في الغوص في البحر التّيراني.

حوار صحفي

أوغست وجاك بيكار يُجيبان على أسئلة الصحفيين بعد نجاحهما الباهر. 

صورتان متحاذيتان لرجلين وغواصة

تمثل الرقم القياسي المُسجّل من طرف غواصة الأعماق التابعة لأوغست وجاك بيكار في البحر التّيراني في النجاح في الغوص إلى عمق 3150 مترًا تحت سطح البحر.

رجل مسن على كرسي مريح

راحة مُستحقة لأوغست بيكار على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية.

غواصة الأعماق مشدودة إلى رافعة عملاقة

بعد أن تم شراؤها من طرف البحرية الأمريكية، وصلت غواصة الأعماق "ترياست" إلى خندق ماريانا في المحيط الهادي في شهر ديسمبر 1959.

إنزال غواصة الأعماق في مياه المحيط

يقوم جاك بيكار والفريق العامل معه بإجراء الاختبارات النهائية قبل انطلاق عملية الغوص التاريخية في 23 يناير 1960.

رجلان داخل غواصة الأعماق

جاك بيكار (في الخلفية) والملازم الأمريكي دون والش في مقصورة غواصة الأعماق "ترياست".

العلمان السويسري والأمريكي يرفرفان فوق غواصة الأعماق ترياست

نجحت التجربة وتم تسجيل رقم قياسي في مجال الغوص (10910 متر). إنها فرصة لرفع الأعلام السويسرية والأمريكية فوق غواصة الأعماق "ترياست).

رجلان أمام مجسم لخندق ماريانا

جاك بيكار (على اليمين) ودون والش أثناء التقاط صورة تذكارية لهما يوم 24 يناير 1985 أمام مجسّم لخندق أريانا في متحف وسائل النقل بمدينة لوتسيرن.

معرض صور حول الرقم القياسي العالمي في مجال الغوص

منذ 60 عامًا تقريبًا، سجّل عالم المحيطات السويسري جاك بيكار يوم 23 يناير 1960 رقماً قياسياً في الغوص رفقة الأمريكي دون والش. فمن على متن غواصة الأعماق "ترياست"، نزل الرجلان إلى مسافة 10916 مترًا في "خندق ماريانا"، التي تُعتبر أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية. ولا يزال هذا الرقم القياسي قائما حتى اليوم.

العالم السويسري أوغست بيكار، الذي سبق أن اشتهر برحلاته بواسطة المنطاد في الغلاف الجوي الطبقي (أو الستراتوسفير)، اهتم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالغوص في أعماق البحار. ومن خلال استفادته من المبادئ الفيزيائية لمنطاده في الغلاف الجوي الطبقي، قام بتطوير غواصات أطلق عليها تسمية bathyscaphes (أي قارب الأعماق باللغة اليونانية).

بعد اختبارات أولية، طوّر أوغست بالتعاون الوثيق مع ابنه جاك غواصة أعماق أسماها "ترياست"، لأنه تم العثور على التمويل في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق إيطاليا.

لأسباب مالية أيضًا، تم بيع "ترياست" إلى البحرية الأمريكية، التي كانت ترغب في استكشاف أعماق البحار والمحيطات من أجل العثور فيها على منطقة خالية من الحياة لتخزين النفايات النووية فيها.

في الثالث والعشرين من يناير 1960، وبعد تسع ساعات من الغوص، وصلت "ترياست" وعلى متنها جاك بيكار وملازم البحرية دون والش إلى "خندق ماريانا" في المحيط الهادئ، أي إلى أعمق مكان في الكرة ألأرضية. هناك، عثر الرجلان على حياة، وتبعا لذلك تم التخلي عن مشروع مستودع النفايات النووية.

"في اللحظة التي وصلنا فيها، كنا محظوظين برؤية - وتحديدا في منتصف دائرة الضوء القادم من إحدى كشافاتنا - سمكة. هكذا إذن، وفي ثانية واحدة، ولكن بعد سنوات من الإعداد، كان بإمكاننا الإجابة على السؤال الذي طرحه الآلاف من علماء المحيطات على أنفسهم. نعم، لقد كانت الحياة، وبشكل يتّسم بتنظيم رفيع جدا، مُمكنة بالفعل أيّا كان العمق".

جاك بيكار 

نهاية الإطار التوضيحي

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك