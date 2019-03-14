هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 12:00 م

صممت شركة كلايم ووركس (Climeworks) السويسرية الناشئة أول منشأة صناعية من أجل تصفية وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون من الجو. وهو اختراع يحول الغاز إلى مورد ثمين.



تم تركيب المنشأة، التي تمّ افتتاحها في يونيو 2017، على سطح محطة حرق النفايات في هينويل في كانتون زيورخ. وفيها تقوم المرشحات الخاصة بفصل ثاني أكسيد الكربون عن الجزيئات الأخرى الموجودة في الهواء، مما يساعد على تقليل الغازات الدفيئة في الجو.

كل جامع من الجوامع وعددها 18، يعالج ما يصل إلى 50 طناً من CO2 سنوياً، أي ضعف ما يقوم به هكتار واحد من الغابات.

وتوضح المتحدثة لويز تشارلز أن ثاني أكسيد الكربون يمكن تحويله إلى البيوت البلاستيكية لتحفيز نمو الخضروات. كما يمكن استخدامه أيضًا في صناعة الأغذية والمشروبات وفي قطاع الطاقة وفي صناعة السيارات.

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