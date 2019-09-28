هجمات تستهدف الأشخاص وملصقات مخيفة ومناقشات عامة وتواصل مكثف مع المواطنين، الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية السويسرية المزمع عقدها في 20 أكتوبر القادم انطلقت وبدأت تؤتي ثمارها. هذه لمحة عامة عن أساليب وطرق التواصل المختلفة للأحزاب الرئيسية.
الناخبات والناخبون هم الفائزون! هذا هو شعار اللحظة لدى كل الأحزاب السويسرية. سيتوجه المواطنون السويسريون إلى صناديق الاقتراع في 20 أكتوبر لانتخاب 246 عضوا في البرلمان الجديد.
كل حزب قام بتحسين إستراتيجيته في التواصل ويحاول الآن إيصال صوته بكل الوسائل: النشرات والأحداث والرسائل والشبكات التواصل الاجتماعية، إلى آخره.
شهدت الحملة الانتخابية لعام 2019 بالفعل واقعتين صدمت العديد من الناخبين: الأولى ملصق حزب الشعب السويسري اليميني الذي أظهر تفاحة حمراء تنخرها الديدان (في إشارة إلى الأحزاب الأخرى).
أما الحالة الثانية فكانت الهجوم المباشر للحزب الديمقراطي المسيحي على مرشحي الأحزاب الأخرى عبر تشويه شعاراتهم الانتخابية على موقع غوغل واستخدام إعلانات مدفوعة لنشر دعايات لمرشحي الحزب تحت عناوين باسم مرشحي الأحزاب الأخرى.
ورغم حملة الانتقادات الواسعة لاستخدام دعايات النازيين، ما زال حزب الشعب يستخدم ذات الملصقات، فيما أوقف الحزب الديمقراطي المسيحي حملته الالكترونية.
انعدام الشفافية
تركز الحملات الانتخابية على إنقاذ المناخ وتمثيل المرأة في السياسة وشفافية تمويل الحملات. سويسرا هي الدولة الوحيدة من بين 47 دولة عضو في مجلس أوروبا ليس لديها قانون لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب.
سويسرا أصبحت محل انتقادات بشكل دائم من قبل مجموعة الدول لمكافحة الفساد في مجلس أوروبا (GRECO). أنصار الشفافية في السياسة السويسرية أطلقوا مبادرة شعبية تطالب بالإبلاغ عن أي تبرعات تزيد قيمتها عن 10 آلاف فرنك سويسري. وسيتمكن الناخبون السويسريون من التصويت على المبادرة.
في الوقت الحالي، ما تزال قضية التمويل المالي موضوعًا محظورًا في الحملة الانتخابية الحالية. بينما تكشف معظم الأحزاب عن ميزانيات حملتها بالكامل وإن كانت لا تحدد مصادر المال. إجمالاً، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية أنه تم إنفاق 25 مليون فرنك سويسري على الحملات الانتخابية الحالية بزيادة تبلغ 20% مقارنة مع الانتخابات الأخيرة في عام 2015.
في المقابل رفض حزب الشعب الكشف عن حجم الإنفاق الحالي على الحملة الانتخابية وحجم النفقات الشخصية للمرشحين والمرشحات.
محاربة الإعلانات الموجهة
أحد أهم المستجدات المتعلقة بالحملات الانتخابية مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعية، والتي ازدادت أهميتها في الفترة الأخيرة. فقد طالبت شركة فيسبوك جميع الأحزاب بوضع إعلاناتها في أرشيف مركزي.
هدف هذه الخطوة هو منع ما يسمى بالإعلانات الموجهة التي تستهدف مجموعة محددة من الجمهور ولا تظهر لدى آخرين.
حزب الخضر الليبرالي (GLP)
تكلفة الحملة الانتخابية في 2019: 1.6 مليون فرنك.
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حزب الشعب (SVP)
تكلفة الحملة الانتخابية في 2019: غير معروفة
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الحزب البرجوازي الديمقراطي (BDP)
تكلفة الحملة الانتخابية في 2019: مليون فرنك سويسري
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