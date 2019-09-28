هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 11:00 ص

وزير الخارجية السويسري ايناسيو كاسيس في تيشينو في الأول من أغسطس من هذا العام مع ممثلين عن الأحزاب الأخرى. (© Keystone / Davide Agosta)

هجمات تستهدف الأشخاص وملصقات مخيفة ومناقشات عامة وتواصل مكثف مع المواطنين، الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية السويسرية المزمع عقدها في 20 أكتوبر القادم انطلقت وبدأت تؤتي ثمارها. هذه لمحة عامة عن أساليب وطرق التواصل المختلفة للأحزاب الرئيسية.

الناخبات والناخبون هم الفائزون! هذا هو شعار اللحظة لدى كل الأحزاب السويسرية. سيتوجه المواطنون السويسريون إلى صناديق الاقتراع في 20 أكتوبر لانتخاب 246 عضوا في البرلمان الجديد.

كل حزب قام بتحسين إستراتيجيته في التواصل ويحاول الآن إيصال صوته بكل الوسائل: النشرات والأحداث والرسائل والشبكات التواصل الاجتماعية، إلى آخره.

شهدت الحملة الانتخابية لعام 2019 بالفعل واقعتين صدمت العديد من الناخبين: الأولى ملصق حزب الشعب السويسري اليميني الذي أظهر تفاحة حمراء تنخرها الديدان (في إشارة إلى الأحزاب الأخرى).

أما الحالة الثانية فكانت الهجوم المباشر للحزب الديمقراطي المسيحي على مرشحي الأحزاب الأخرى عبر تشويه شعاراتهم الانتخابية على موقع غوغل واستخدام إعلانات مدفوعة لنشر دعايات لمرشحي الحزب تحت عناوين باسم مرشحي الأحزاب الأخرى.

ورغم حملة الانتقادات الواسعة لاستخدام دعايات النازيين، ما زال حزب الشعب يستخدم ذات الملصقات، فيما أوقف الحزب الديمقراطي المسيحي حملته الالكترونية.

انعدام الشفافية

تركز الحملات الانتخابية على إنقاذ المناخ وتمثيل المرأة في السياسة وشفافية تمويل الحملات. سويسرا هي الدولة الوحيدة من بين 47 دولة عضو في مجلس أوروبا ليس لديها قانون لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب.

سويسرا أصبحت محل انتقادات بشكل دائم من قبل مجموعة الدول لمكافحة الفساد في مجلس أوروبا (GRECO). أنصار الشفافية في السياسة السويسرية أطلقوا مبادرة شعبية تطالب بالإبلاغ عن أي تبرعات تزيد قيمتها عن 10 آلاف فرنك سويسري. وسيتمكن الناخبون السويسريون من التصويت على المبادرة.

في الوقت الحالي، ما تزال قضية التمويل المالي موضوعًا محظورًا في الحملة الانتخابية الحالية. بينما تكشف معظم الأحزاب عن ميزانيات حملتها بالكامل وإن كانت لا تحدد مصادر المال. إجمالاً، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية أنه تم إنفاق 25 مليون فرنك سويسري على الحملات الانتخابية الحالية بزيادة تبلغ 20% مقارنة مع الانتخابات الأخيرة في عام 2015.

في المقابل رفض حزب الشعب الكشف عن حجم الإنفاق الحالي على الحملة الانتخابية وحجم النفقات الشخصية للمرشحين والمرشحات.

محاربة الإعلانات الموجهة

أحد أهم المستجدات المتعلقة بالحملات الانتخابية مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعية، والتي ازدادت أهميتها في الفترة الأخيرة. فقد طالبت شركة فيسبوك جميع الأحزاب بوضع إعلاناتها في أرشيف مركزي.

هدف هذه الخطوة هو منع ما يسمى بالإعلانات الموجهة التي تستهدف مجموعة محددة من الجمهور ولا تظهر لدى آخرين.



حزب الخضر الليبرالي (GLP) تكلفة الحملة الانتخابية في 2019: 1.6 مليون فرنك. نهاية الإطار التوضيحي

مرشحو حزب الخضر الليبرالي في كانتون زيورخ يقدمون أنفسهم في صورة متواضعةوبسيطة.

(Keystone / Walter Bieri)

حزب الخضر الليبرالي حزب صغير تأسس على المستوى الوطني في عام 2007 وسرعان ما وصل إلى البرلمان. من المتوقع أن يصوت 4.6٪ من الناخبين لصالح الحزب. (Keystone / Christian Beutler)





حزب الشعب (SVP)

تكلفة الحملة الانتخابية في 2019: غير معروفة نهاية الإطار التوضيحي

الوجه الجميل والجانب المشرق في حملة حزب الشعب السويسري، لكن الحملة الانتخابية قد يكون لها جانب آخر. (Keystone / Urs Flueeler)

تأسس حزب الشعب في عام 1971 من أحزاب أخرى. من المتوقع أن يصوت 29.4٪ من الناخبين لصالح الحزب، الذي يعد الأقوى. (Keystone / Christian Beutler)

الحزب البرجوازي الديمقراطي (BDP) تكلفة الحملة الانتخابية في 2019: مليون فرنك سويسري

نهاية الإطار التوضيحي

ملصق دعائي للحزب البرجوازي الديمقراطي في مطعم في كانتون غراوبندن: زجاجة صفراء كلون الحزب. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

أسس أعضاء منشقون من حزب الشعب السويسري الحزب البرجوازي الديمقراطي. من المتوقع أن يصوت 4.1٪ من الناخبين لصالح الحزب. (Keystone / Christian Beutler)

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الحزب الاشتراكي (SP) تكلفة الحملة الانتخابية: 6,4 مليون فرنك سويسري نهاية الإطار التوضيحي





تانيا فاليزر، السكرتيرة السياسية للحزب الاشتراكي في كانتون زيورخ ، تدير ورشة عمل عن التواصل مع مرشحات الحزب في 1 يونيو في البرلمان السويسري. (© Keystone / Peter Klaunzer)

تأسس الحزب الاشتراكي في عام 1888 وكان الذراع السياسي للحركة العمالية حتى 1960. من المتوقع أن يحصل الحزب على 4.1٪ من أصوات الناخبين. (Keystone / Christian Beutler)

الحزب المسيحي الديمقراطي (CVP) تكلفة الحملة الانتخابية: 4.3 مليون فرنك سويسري. نهاية الإطار التوضيحي

الحزب المسيحي الديمقراطي يقدم برنامجه الانتخابي في جنيف في 23 أغسطس 2019. (Keystone / Martial Trezzini)

تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي في سويسرا الحديثة في عام 1848. وكان المحافظون الكاثوليكون آنذاك حزباً معارضاً. من المتوقع أن يحصل الحزب على 11.6٪ من أصوات الناخبين. (Keystone / Christian Beutler)





الحزب الليبرالي الراديكالي (FDP ) تكلفة الحملة الانتخابية: 7.5 مليون فرنك.

نهاية الإطار التوضيحي

مرشحو الحزب الليبرالي الديمقراطي يقدمون أنفسهم في أراو يوم 31 أغسطس.

(Keystone / Walter Bieri)

أرقام قياسية عالمية: لا يوجد حزب آخر في العالم استطاع البقاء في سدة الحكم مدة أطول من الحزب الليبرالي الديمقراطي، المشارك في السلطة منذ عام 1848. من المتوقع أن يحصل الحزب على 16.4 ٪ من أصوات الناخبين. (Keystone / Christian Beutler)

حزب الخضر (GPS) تكلفة الحملة الانتخابية: 1.9 مليون فرنك

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حافظوا على الأرض: شعار حزب الخضر في رابيرسفيل-يونا في 31 أغسطس.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

ولد حزب الخضر في السبعينيات من رحم الحركة الاجتماعية المناهضة لمحطات الطاقة النووية وبناء الطرق السريعة. تم تأسيس الحزب رسمياً عام 1983. وفق استطلاعات الرأي فإن الخضر قد يكونوا أكبر الفائزين في الانتخابات، بنسبة تصل إلى 10.5 ٪ من الأصوات (Keystone / Christian Beutler)



ترجمته من الألمانية: مي المهدي

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