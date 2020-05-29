هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2020 11:00 ص

(Keystone / Urs Flueeler)

في عام 1990، أرسلت سويسرا مراقبين عسكريين للعمل في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لأوّل مرة، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا في الدولة المحايدة. هنا نظرة على تاريخ هذه المهمة.

عن ماذا يدور الحديث؟ نهاية الإطار التوضيحي

في عام 1990، ساهمت سويسرا لأوّل مرة في مهمة للأمم المتحدة تهدف إلى حفظ السلام. الآن، وبعد مرور ثلاثين عاما، يشارك حوالي 27 مراقبا عسكريا سويسريا وموظف دعم في مهمات حول العالم، ويتوزعون على النحو التالي: الشرق الأوسط (13)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (2)، جنوب السودان (1)، مالي (6)، كشمير (3)، والصحراء الغربية (2).



يوافق يوم 29 مايو اليوم الدولي لحفظة السلام (التسمية المعتمدة من الأمم المتحدة) التابعين للأمم المتحدة، وهو موعد سنوي مخصص للإشادة بعمل هؤلاء واستذكار التضحيات التي يقدمها الجنود والأفراد المنتشرون في مناطق الصراع وانخراطهم من أجل تعزيز السلام. نهاية الإطار التوضيحي

يشارك في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة ضباط من الجيش السويسري غير مسلحين. وتشمل مهمات ما يسمى "القبعات الزرقاء" وضباط الاتصال، مراقبة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، ويعملون كوسطاء بين أطراف النزاع. كما يتم نشر ضباط عسكريين، على سبيل المثال، للعمل في مقر البعثات.

إن تعزيز السلام على المستوى الدولي هو إحدى المهام الثلاث ذات الأولوية للجيش السويسري، وهي مهمّة منصوص عليها في القانون العسكري. ومع ذلك، ليس من المسموح به نشر ضباط سويسريين مسلحين ضمن "وحدات الخوذ الزرق" التابعة للأمم المتحدة.

تقرير من مراقب عسكري سويسري: نهاية الإطار التوضيحي

يعمل مارك ستيبلو ضمن بعثة الأمم المتحدة منذ حوالي 20 عاما. وتشمل مهمّته: القيام بدوريات، والمراقبة، ومناقشة وإعداد التقارير. وفي نهاية شهر يونيو المقبل، من المرجّح أن ينتقل مرة أخرى للعمل لمدة عام كمراقب في منطقة كشمير.













بعض جوانب الموضوع بالتفصيل نهاية الإطار التوضيحي

التسلسل الزمني

منذ عام 1953، يتمركز ضباط من الجيش السويسري على الحدود بين الكوريتيْن - كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية - وإن لم يكن ذلك في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وحتى الثمانينات من القرن العشرين، كانت سويسرا- التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 2002- تكتفي بدعم بعثات السلام ماليا فقط. ولكن، في عام 1988، أقرّت الحكومة السويسرية خططا لنشر عناصر مدنية ضمن بعثات عمليات نشر السلام.

وبعد عام من ذلك التاريخ، اتخذت الحكومة قرارا بدعم هذه البعثات بمراقبين عسكريين، وفي عام 1990، تمت أوّل عملية نشر لهؤلاء المراقبين، حيث تم ارسال جنود سويسريين إلى أقدم بعثة للأمم المتحدة، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) في الشرق الأوسط.

وبسبب التعقيدات المتزايدة للصراعات الدولية، وتبعا لذلك، تطوّرت بعثات الأمم المتحدة للتعامل معها، سويسرا بدأت في وقت لاحق في إرسال ضباط الاتصال وضباط الأركان، وكانت أوّل عملية في هذا الإطار موجهة إلى بوراندي في عام 2007.

وشارك ضباط الجيش السويسري منذ ذلك الوقت في 19 عملية حفظ سلام للأمم المتحدة بما في ذلك التفويضات الست الحالية (أنظر أعلاه).

ومنذ عام 2004، كان مركز الخبرات السويسري SWISSINT في قلب مهام تعزيز السلام للجيش السويسري في الخارج. ولدى هذه الهيئة مركز تدريب يعد المراقبين العسكريين المستقبليين وضباط الاتصال من جميع انحاء العالم، خلال دورة مدتها خمسة أسابيع، لتولي مهامهم والإحاطة بمعايير وقواعد عمل الأمم المتحدة.



هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط من اقدم بعثات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام. منذ 1948، عملت هذه البعثة على احترام وقف إطلاق النار في إسرائيل ومصر والأردن ولبنان وسوريا.

(SWISSINT)

الحياد

تتم جميع عمليات نشر عناصر الجيش السويسري ضمن بعثات حفظ السلام بمقتضى تفويض من الأمم المتحدة. كما أن الاتفاق بين الأطراف المتنازعة ضروري حتى يمكن تشكيل بعثة الأمم المتحدة في المقام الاوّل. على المستوى السويسري، يتم تجنيد العناصر المشاركة بشكل طوعي.

وتنقسم الآراء حول ما إذا كان ينبغي تسليح الضباط السويسريين المشاركين في بعثات الأمم المتحدة. ففي عام 1994، رفض الناخبون السويسريون بشدة ما يسمى "قانون الخوذة الزرقاء"، الذي كان سيسمح للضباط السويسريين بالمشاركة في كل بعثات الأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا.

حاليا، يتم نشر الضباط السويسريين كقبعات زرقاء، غير مسلحين. أما المجموعات المسلحة من هذه البعثات، فلا يشارك السويسريون فيها.

بالنسبة لمهمات الناتو، تحتاج مشاركة الجنود السويسريين المسلحين إلى ضوء أخضر من البرلمان، وفقا للقانون العسكري المعدّل لعام 2001 (المادة 66). ونظرا لحظر المشاركة في القتال أو العمليات العسكرية الهادفة إلى إنفاذ السلام، لن يكون حمل هذه العناصر للسلاح إلا لأغراض الدفاع عن النفس فقط.

مواطن سويسري معارض لما كان يسمى بقانون "الخوذات الزرقاء"، يونيو 1994. (Keystone / Str)

جيش المتطوّعين/ جيش الميليشيا

يقول ميركو بومان، رئيس قسم الاتصال في مركز الخبرات السويسري SWISSINT إن الجيش السويسري منظم وفقا لمبادئ التطوّع: مزيج من المعرفة المدنية والعسكرية التي تعتبر ميزة تساعد على حسن أداء مهمة بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة، "خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتواصل مع السكان المحليين".

ويقول بومان إن العيب في نظام المليشيا/ التطوّع، هو أنه لا يكاد يوجد أي ضابطات في الجيش السويسري. في الكنفدرالية، لا توجد خدمة عسكرية إلزامية للنساء. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمهام السلام، فإن النساء لا تقلّ أهميتهن على الرجال، خاصة أنه في أجزاء كثيرة من العالم تظل القاعدة المعمول بها "النساء ليس لهن الحق في التحدث إلا مع النساء الأخريات".



(Kai Reusser / swissinfo.ch)



(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة ما هو دور المراقبين العسكريين السويسريين؟ كاترين أمان Kathrin Ammann وبمشاركة جولي هانت Julie Hunt 29 مايو 2020 - آخر تحديث - 11:00 في عام 1990، أرسلت سويسرا مراقبين عسكريين للعمل في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لأوّل مرة، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا في الدولة المحايدة. هنا نظرة على تاريخ هذه المهمة. عن ماذا يدور الحديث؟ في عام 1990، ساهمت سويسرا لأوّل مرة في مهمة للأمم المتحدة تهدف إلى حفظ السلام. الآن، وبعد مرور ثلاثين عاما، يشارك حوالي 27 مراقبا عسكريا سويسريا وموظف دعم في مهمات حول العالم، ويتوزعون على النحو التالي: الشرق الأوسط (13)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (2)، جنوب السودان (1)، مالي (6)، كشمير (3)، والصحراء الغربية (2). يوافق يوم 29 مايو اليوم الدولي لحفظة السلام (التسمية المعتمدة من الأمم المتحدة) التابعين للأمم المتحدة، وهو موعد سنوي مخصص للإشادة بعمل هؤلاء واستذكار التضحيات التي يقدمها الجنود والأفراد المنتشرون في مناطق الصراع وانخراطهم من أجل تعزيز السلام. يشارك في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة ضباط من الجيش السويسري غير مسلحين. وتشمل مهمات ما يسمى "القبعات الزرقاء" وضباط الاتصال، مراقبة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، ويعملون كوسطاء بين أطراف النزاع. كما يتم نشر ضباط عسكريين، على سبيل المثال، للعمل في مقر البعثات. إن تعزيز السلام على المستوى الدولي هو إحدى المهام الثلاث ذات الأولوية للجيش السويسري، وهي مهمّة منصوص عليها في القانون العسكري. ومع ذلك، ليس من المسموح به نشر ضباط سويسريين مسلحين ضمن "وحدات الخوذ الزرق" التابعة للأمم المتحدة. تقرير من مراقب عسكري سويسري: يعمل مارك ستيبلو ضمن بعثة الأمم المتحدة منذ حوالي 20 عاما. وتشمل مهمّته: القيام بدوريات، والمراقبة، ومناقشة وإعداد التقارير. وفي نهاية شهر يونيو المقبل، من المرجّح أن ينتقل مرة أخرى للعمل لمدة عام كمراقب في منطقة كشمير. بعض جوانب الموضوع بالتفصيل التسلسل الزمني منذ عام 1953، يتمركز ضباط من الجيش السويسري على الحدود بين الكوريتيْن - كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية - وإن لم يكن ذلك في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وحتى الثمانينات من القرن العشرين، كانت سويسرا- التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 2002- تكتفي بدعم بعثات السلام ماليا فقط. ولكن، في عام 1988، أقرّت الحكومة السويسرية خططا لنشر عناصر مدنية ضمن بعثات عمليات نشر السلام. وبعد عام من ذلك التاريخ، اتخذت الحكومة قرارا بدعم هذه البعثات بمراقبين عسكريين، وفي عام 1990، تمت أوّل عملية نشر لهؤلاء المراقبين، حيث تم ارسال جنود سويسريين إلى أقدم بعثة للأمم المتحدة، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) في الشرق الأوسط. وبسبب التعقيدات المتزايدة للصراعات الدولية، وتبعا لذلك، تطوّرت بعثات الأمم المتحدة للتعامل معها، سويسرا بدأت في وقت لاحق في إرسال ضباط الاتصال وضباط الأركان، وكانت أوّل عملية في هذا الإطار موجهة إلى بوراندي في عام 2007. وشارك ضباط الجيش السويسري منذ ذلك الوقت في 19 عملية حفظ سلام للأمم المتحدة بما في ذلك التفويضات الست الحالية (أنظر أعلاه). ومنذ عام 2004، كان مركز الخبرات السويسري SWISSINT في قلب مهام تعزيز السلام للجيش السويسري في الخارج. ولدى هذه الهيئة مركز تدريب يعد المراقبين العسكريين المستقبليين وضباط الاتصال من جميع انحاء العالم، خلال دورة مدتها خمسة أسابيع، لتولي مهامهم والإحاطة بمعايير وقواعد عمل الأمم المتحدة. الحياد تتم جميع عمليات نشر عناصر الجيش السويسري ضمن بعثات حفظ السلام بمقتضى تفويض من الأمم المتحدة. كما أن الاتفاق بين الأطراف المتنازعة ضروري حتى يمكن تشكيل بعثة الأمم المتحدة في المقام الاوّل. على المستوى السويسري، يتم تجنيد العناصر المشاركة بشكل طوعي. وتنقسم الآراء حول ما إذا كان ينبغي تسليح الضباط السويسريين المشاركين في بعثات الأمم المتحدة. ففي عام 1994، رفض الناخبون السويسريون بشدة ما يسمى "قانون الخوذة الزرقاء"، الذي كان سيسمح للضباط السويسريين بالمشاركة في كل بعثات الأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا. حاليا، يتم نشر الضباط السويسريين كقبعات زرقاء، غير مسلحين. أما المجموعات المسلحة من هذه البعثات، فلا يشارك السويسريون فيها. بالنسبة لمهمات الناتو، تحتاج مشاركة الجنود السويسريين المسلحين إلى ضوء أخضر من البرلمان، وفقا للقانون العسكري المعدّل لعام 2001 (المادة 66). ونظرا لحظر المشاركة في القتال أو العمليات العسكرية الهادفة إلى إنفاذ السلام، لن يكون حمل هذه العناصر للسلاح إلا لأغراض الدفاع عن النفس فقط. جيش المتطوّعين/ جيش الميليشيا يقول ميركو بومان، رئيس قسم الاتصال في مركز الخبرات السويسري SWISSINT إن الجيش السويسري منظم وفقا لمبادئ التطوّع: مزيج من المعرفة المدنية والعسكرية التي تعتبر ميزة تساعد على حسن أداء مهمة بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة، "خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتواصل مع السكان المحليين". ويقول بومان إن العيب في نظام المليشيا/ التطوّع، هو أنه لا يكاد يوجد أي ضابطات في الجيش السويسري. في الكنفدرالية، لا توجد خدمة عسكرية إلزامية للنساء. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمهام السلام، فإن النساء لا تقلّ أهميتهن على الرجال، خاصة أنه في أجزاء كثيرة من العالم تظل القاعدة المعمول بها "النساء ليس لهن الحق في التحدث إلا مع النساء الأخريات".