هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 03:15 م

يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، عيّن السويسريون النواب الذين سيحظون بشرف عضوية البرلمان الفدرالي للأعوام الأربعة القادمة. فقد تم اختيار المائتي عضو في مجلس النواب أو الغرفة السفلى (الصورة). في المقابل، حين يتطلب الأمر إجراء جولة ثانية للحسم بين المترشحين في بعض الكانتونات لاختيار الأعضاء الست والأربعين في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).

(© Keystone / Gaetan Bally)

بعد أن أغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في مختلف انحاء سويسرا منتصف نهار الأحد، تُشير النتائج الأولية القادمة تباعا من الكانتونات إلى أن استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات لم تُجانب الصواب كثيرا.

ومع أن النتائج المتوفرة بعدُ لا تسمح بالخروج بأي استنتاجات شاملة على المستوى الوطني إلا أنها تظل مثيرة للإهتمام. فعلى سبيل المثال، يجد حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) نفسه بوضوح ضمن الخاسرين في كانتون أرغاو حيث من المحتمل جدا أن يخسر مقعدًا في مجلس النواب. كما كان مفاجئا اضطراره لترك مقعده في مجلس الشيوخ في كانتون غلاروس لفائدة حزب الخضر.

أما بالنسبة لحزب الخضر اليساري ولحزب الخضر الليبراليين، الأصغر حجماً والأكثر نزوعا إلى الوسط، فتظهر استقراءات النتائج أنهما بصدد تحقيق مكاسب في أماكن أخرى وفقا للتوقعات الخاصة بمجلس النواب في كانتونات غراوبوندن وجنيف ولوتسيرن وسانت غالن.

تبعا لذلك، تؤكد النتائج الجزئية التوجّهات التي كانت بادية بالفعل في استطلاع الرأي الأخير الذي أجري قبل الانتخابات. وكان كلود لونشون، الخبير السياسي وكاتب العمود المنتظم في swissinfo.ch، قد تكهّن بأن يفوز حزب الخضر بما بين ستة إلى ثمانية مقاعد إضافية في مجلس النواب، وأن تتراوح حصيلة حزب الخضر الليبراليين ما بين خمسة وثمانية مقاعد إضافية. من ناحية أخرى، توقع لونشون أن يخسر حزب الشعب السويسري ما بين سبعة إلى تسعة مقاعد.

ومن المنتظر أن يتّضح التوزيع النهائي للمقاعد في مجلس النواب الجديد خلال الليل (بتوقيت سويسرا). أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فإن الصورة لن تكتمل في الوقت الحالي حيث يتطلب الأمر إجراء جولة ثانية من التصويت في العديد من الكانتونات لأن الفوز بمقعد في الغرفة العليا يتطلب الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات في الكانتون المعني.

يُشار إلى أنه سيتم انتخاب الحكومة الفدرالية يوم 11 ديسمبر القادم من طرف الجمعية البرلمانية (التي تتشكل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ). وحسبما هو مُتعارف عليه في التقاليد السياسية السويسرية، فسوف يتم تثبيت الأعضاء الموجودين.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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