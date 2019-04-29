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زيارة رسمية سويسرا توقع على اتفاق في إطار "الحزام والطريق"

Swiss president Maurer (centre) and Chinese president Xi during the welcome ceremony

الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره السويسري أولي ماورر خلال مراسم الاستقبال.

(Keystone/Madoka Ikegami)

التقى الرئيس السويسري أولي ماورر نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار في إطار "مبادرة الحزام والطريق".  

وفي المحادثات التي دارت اليوم الإثنين 29 أبريل في بكين، تم التركيز بين الرئيسين على "تعزيز العلاقات، لا سيما في المجال الاقتصادي والمالي"، وفقا لبيان صادر عن الحكومة السويسرية.

من جهته، أكد رئيس الكنفدرالية أولى ماورر على أن العلاقات الثنائية وصلت إلى "مستوى رفيع غير مسبوق من حيث تواتر الزيارات وحجم القضايا المشتركة" المتعلقة بالشؤون المالية والضرائب والعلوم وحقوق الإنسان.

في السياق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتمويل. 

وتندرج هذه المذكرة في سياق مبادرة "طريق الحرير الجديد"، كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين سويسرا والصين في الأسواق الأخرى.

وكانت إيطاليا وقَّعت إتفاقية مع الصين في إطار ذات المبادرة إبَّان الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي جين بينغ لإيطاليا، إلا أن بروكسل انتقدت هذا الخطوة فيما دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي لاستخدام الفيتو لمنع عقد مثل هذه الاتفاقات. 

على صعيد آخر، التقى ماورر، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية في الحكومة الفدرالية، أيضا وزير المالية ورئيس الوزراء الصينيين، كما شارك في فعاليات "قمة الحزام والطريق"، وهو المنتدى الدولي الذي احتضنته العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي.

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swissinfo.ch/م.ا

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