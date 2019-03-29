هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 11:59 ص

طفل يمني مع أفراد من أسرته في طريقهم للتزود من أنبوب مياه شرب على جانب الطريق في العاصمة صنعاء في 22 مارس 2019.

(Keystone)

عبّر الجمهور في سويسرا عن تضامن واسع مع ضحايا الحرب في اليمن، حيث زاد حجم التبرعات التي قدموها خلال يوم الخميس 28 مارس الجاري لمؤسسة "سلسلة السعادة" الخيرية عن 3.1 مليون فرنك.



تم تنظيم جمع التبرعات بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، وسوف تذهب إلى المنظمات الإنسانية التي تدعم المجتمع المدني في اليمن، وخاصة تلك العاملة في مجال الصحة والنظافة وإمدادات مياه الشرب.

+ اضغط هنا للمشاركة في تقديم التبرعات إلى "سلسلة السعادة"رابط خارجي

منذ أربع سنوات، لا تزال اليمن، الواقعة على الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، تعاني من حرب أهلية مريرة، أضعفت السكان المحليين ودمرت النظام الصحي، حسب قول "سلسلة السعادة"رابط خارجي.

في الوقت الحاضر، يعتمد حوالي 24 مليون شخص - 80% من إجمالي السكان - في معيشتهم على المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. وهوم ما يجعل من الأوضاع في اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حسب الأمم المتحدةرابط خارجي.

يوم الخميس 29 مارس الجاري، تناوب ما يقرب من 400 متطوع على مدار اليوم لجمع التبرعات من طرف المواطنين في مراكز لتلقي المكالمات الهاتفية في كل من خور وجنيف لوغانو وزيورخ. ومن المقرر أن يتم تحويل الأموال التي ستجمعها مؤسسة "سلسلة السعادة" لتمويل المشاريع الأكثر إلحاحًا لدى المنظمات الشريكة، مثل الوكالة السبتية (Adventist) للتنمية والمساعدة الإنسانية ومنظمات "هانديكاب إنترناشونال" و"أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الأطفال" الإنسانية والإغاثية.

وكانت المؤسسة قد قامت فعليّاً إلى الآن بتوفير مليون فرنك سويسري للمنظمات الشريكة لها العاملة في اليمن .

يُشار إلى أن عملية جمع التبرعات لا زالت متاحة ومن الممكن تقديمها عبر الإنترنترابط خارجي أو عبر الحساب البريدي التالي: 10-15000-6 (مع إضافة كلمة Yemen)، وذلك على الرغم من انتهاء اليوم المُخصّص لها، حيث توفر "سلسلة السعادة" قسائم الدفع الخاصة بهذه الحملة في جميع المكاتب التابعة لمؤسسة البريد السويسري.

Keystone-SDA/ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة "سلسلة السعادة" تجمع 3 ملايين فرنك لفائدة اليمن 29 مارس 2019 - آخر تحديث - 11:59 عبّر الجمهور في سويسرا عن تضامن واسع مع ضحايا الحرب في اليمن، حيث زاد حجم التبرعات التي قدموها خلال يوم الخميس 28 مارس الجاري لمؤسسة "سلسلة السعادة" الخيرية عن 3.1 مليون فرنك. تم تنظيم جمع التبرعات بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، وسوف تذهب إلى المنظمات الإنسانية التي تدعم المجتمع المدني في اليمن، وخاصة تلك العاملة في مجال الصحة والنظافة وإمدادات مياه الشرب. + اضغط هنا للمشاركة في تقديم التبرعات إلى "سلسلة السعادة" منذ أربع سنوات، لا تزال اليمن، الواقعة على الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، تعاني من حرب أهلية مريرة، أضعفت السكان المحليين ودمرت النظام الصحي، حسب قول "سلسلة السعادة". في الوقت الحاضر، يعتمد حوالي 24 مليون شخص - 80% من إجمالي السكان - في معيشتهم على المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. وهوم ما يجعل من الأوضاع في اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حسب الأمم المتحدة. يوم الخميس 29 مارس الجاري، تناوب ما يقرب من 400 متطوع على مدار اليوم لجمع التبرعات من طرف المواطنين في مراكز لتلقي المكالمات الهاتفية في كل من خور وجنيف لوغانو وزيورخ. ومن المقرر أن يتم تحويل الأموال التي ستجمعها مؤسسة "سلسلة السعادة" لتمويل المشاريع الأكثر إلحاحًا لدى المنظمات الشريكة، مثل الوكالة السبتية (Adventist) للتنمية والمساعدة الإنسانية ومنظمات "هانديكاب إنترناشونال" و"أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الأطفال" الإنسانية والإغاثية. وكانت المؤسسة قد قامت فعليّاً إلى الآن بتوفير مليون فرنك سويسري للمنظمات الشريكة لها العاملة في اليمن . يُشار إلى أن عملية جمع التبرعات لا زالت متاحة ومن الممكن تقديمها عبر الإنترنت أو عبر الحساب البريدي التالي: 10-15000-6 (مع إضافة كلمة Yemen)، وذلك على الرغم من انتهاء اليوم المُخصّص لها، حيث توفر "سلسلة السعادة" قسائم الدفع الخاصة بهذه الحملة في جميع المكاتب التابعة لمؤسسة البريد السويسري.