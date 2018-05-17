تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

وزير الخارجية السويسري "العمل الذي تقوم به الأونروا يشكّل حجر عثرة أمام تحقيق السلام "

...
Ignazio Cassis in a helicopter over Jordan

وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسّيس في طريقه إلى المملكة الهاشمية الأردنية يوم الإثنين 14 مايو 2018.

(Keystone)

 في حوار نشرته العديد من الصحف المحلية، اعتبر وزير الخارجية السويسرية إينياتسيو كاسّيس أن العمل الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل حجر عثرة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويُعيق اندماج الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن ولبنان منذ سنوات.

وأضاف كاسيس خلال مقابلة نشرت يوم الخميس 17 مايو 2018رابط خارجي، إنه طالما أن الفلسطينيين  يعيشون في مخيمات للاجئين سيكون بوسعهم الحلم بالعودة إلى ديارهم .  

ويعيش خمسة ملايين لاجئ فلسطيني حاليا في المخيمات، ويستفيدون من المساعدات والحماية التي تقدمها لهم الأونروارابط خارجي.

وقال كاسيس متحدثا عن حلم اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم التي هجّروا منها خلال العقود الماضية: "إنه من غير الواقعي أن يتمكّن الجميع من تحقيق هذا الحلم. مع ذلك تحافظ الأونروا على هذا الحلم حيّا"، قبل أن يضيف: "لفترة طويلة كانت الأونروا تمثّل حلا للمشكلة، ولكنها أصبحت اليوم جزءًا من المشكلة. إنها توفّر الذخيرة لإذكاء الصراع. ومن خلال الدعم الذي نقدمه للأونروا، نبقي على هذا الصراع حيا. هذا منطق أخرق".

كاسيس دعا أيضا إلى إدماج الأشخاص الذين هم لاجئون منذ فترة طويلة في بلدان إقامتهم. وبدلا من مدارس الأونروا ومستشفياتها، قال إن بإمكان سويسرا بدلا من ذلك أن تدعم المرافق الأردنية لتعزيز اندماج اللاجئين الفلسطينيين.

أزمة مالية

على خلاف الولايات المتحدة، لا ترغب سويسرا في تقليص تدخل الأنروا أو إنهائه مرة واحدة.

وقال كاسيس: "في حالات أخرى، تعد هذه (في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بقطع الدعم عن الأونروا) خطوة جيّدة: إذا لم تكن هناك أموال، هذا ما يحدث في النهاية. ولكن في هذه الحالة، هذه مخاطرة كبرى: ملايين الفلسطينيين سوف يخرجون إلى الشارع. وإذا رفضت كل البلدان المساهمة في تمويل الأنروا، سوف تنهار آلية تضمن حاليا نوعا من الإستقرار. هذه مُخاطرة لا تستطيع سويسرا أن تجازف بها - ربما بخلاف الولايات المتحدة".

للتذكير، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عام 1949رابط خارجي عقب تفجّر الصراع العربي الإسرائيلي قبل ذلك بعام، وظلت هذه الوكالة تُموّل بالكامل تقريبا من خلال المساهمات الطوعية التي تقدمها البلدان الاعضاء في الأمم المتحدة. وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت أنها ستخصص لهذه الوكالة 21.2 مليون فرنك خلال عام 2018.

في المقابل، خفضت الولايات المتحدة هذا العام مساهمتها من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. وفي 24 أبريل الماضي، قال رئيس الأونروا السويسري، بيير كراهينبول، معلقا على الخطوة الأمريكية: "هذه أكبر أزمة تمويل مررنا بها على الإطلاق". 

SDA-ATS/ ع.ع

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

swissinfo.ch

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك