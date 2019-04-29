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وظائف رئيسية

المزيد من فرص العمل تراجع معدل البطالة بين طالبي اللجوء واللاجئين

Asylum seekers clean a park in Biasca, canton Ticino, in 2017

طالبو لجوء ينظفون حديقة في بياسكا بكانتون تيسينو. (عام 2017).

(Keystone / Francesca Agosta)

كشفت الأمانة العامة للهجرة (SEM) أن أكثر من ثلث طالبي اللجوء واللاجئين في سويسرا لديهم وظيفة حاليًا، وإن كانت معظم الوظائف غير مستقرة وما تزال الغالبية العظمى منهم تتلقى معونات اجتماعية.

خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفعت نسبة توظيف طالبي اللجوء في سويسرا من 27 ٪ في مارس 2018 إلى 32 ٪  (أي بزيادة 5 آلاف شخص) ، وفقا لتقرير صادر عن صحيفتي اوست شفايتس (Ostschweiz ) وسنترال شفايتس ام زونتاغ (Zentralschweiz am Sonntag)، نقلا عن بيانات نشرتها الأمانة العامة للهجرة.

كما ارتفع معدل التوظيف من 31 ٪ إلى أكثر من 37 ٪ بين الحاصلين على حق البقاء بشكل مؤقت في سويسرا.

 الأمانة العامة للهجرة أفادت أن هذا الارتفاع هو في الأساس نتيجة المزيد من الإجراءات المعزِزة للاندماج. وأكدت الأمانة على أهمية دورات ما قبل التدريب المهني لمدة سنة واحدة للاجئين وطالبي اللجوء المختارين في 18 من أصل 26 كانتون للمساعدة في دمجهم في سوق العمل، بهدف إعداد من لديهم فرص في سوق العمل للحصول على التدريب المهني الكامل.

من الأسباب المهمة أيضا وجود إجراءات توظيف مبسطة واستعداد السلطات المحلية لمساعدة طالبي اللجوء في العثور على عمل.

رغم هذا، ينبغي الإشارة إلى أن معظم الوظائف المتاحة للاجئين منخفضة الأجر ولا تسمح لهم بالاستقلال مالياً.

جدير بالذكر أن 86٪ من طالبي اللجوء واللاجئين تلقوا مساعدات اجتماعية في عام 2017.

على طريق الإندماج كانتونات سويسرية توفّر "تدريبا مهنيا تمهيديا" لفائدة اللاجئين

أعلنت أمانة (كتابة) الدولة للهجرة يوم الخميس 17 مايو إطلاقها برنامجا تجريبيا مدّته عام واحد لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء المسموح لهم بالبقاء في ...

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 09:57 ص


Keystone SDA/sb

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