هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 11:54 ص

هذا القرار سينطبق على الأوراق النقدية من مختلف الفئات التي تبدأ في السلسلة السادسة الصادرة في عام 1976.

(Keystone / Str)

قررت الحكومة السويسرية إلغاء فترة التبديل الزمنية البالغة عشرين عامًا لتداول الأوراق النقدية. وبموجب هذا القرار يمكن قريباً تبديل الأوراق النقدية القديمة التي يعود تاريخ إصدارها حتى عام 1976 في المصرف الوطني السويسري.



عموماً يصدر المصرف الوطني السويسري سلسلة جديدة من الأوراق النقدية كل 15 إلى 20 سنة ويسحب الأوراق النقدية القديمة من التداول. وبعد ستة أشهر من قرار الإلغاء، تفقد الأوراق النقدية القديمة قيمتها المالية وبالتالي لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع.



رغم ذلك، ما يزال من الممكن تبادل الأوراق النقدية القديمة التي تعود إلى 20 عامًا وفق القيمة الاسمية في المصرف الوطني السويسري - وهو الموعد النهائي المحدد في عام 1921.



لكن يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، قررت الحكومة الفدرالية إلغاء تحديد مدة تبديل الأوراق النقدية القديمة التي مدتها 20 عامًا، مما يتيح لأصحاب العملات القديمة التي تبلغ قيمتها 1000 فرنك والفئات الأخرى استبدالها في المصرف في أي وقت.

يأتي هذا القرار في سياق مراجعة جزئية للقانون الفدرالي حول الوحدة النقدية ووسائل الدفعرابط خارجي الذي وافق عليه البرلمان السويسري في وقت سابق من هذا العام.



هذا القرار سينطبق على الأوراق النقدية من مختلف الفئات التي تبدأ من السلسلة السادسة رابط خارجيالصادرة في عام 1976، والتي تتضمن الورقة النقدية بقيمة 100 فرنك الحاملة لصورة للمهندس المعماري فرانشيسكو بوروميني. وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة الأوراق المالية المتداولة من هذه السلسلة تتجاوز مليارا من الفرنكات.



من جهة أخرى، يأتي هذا القرار تماشياً مع قوانين التداول ووسائل الدفع في الدول الصناعية الكبرى الأخرى بشأن إلغاء الحدود الزمنية لتبادل الأوراق النقدية.



ومن المقرر أن يحتفظ المصرف الوطني السويسري بـ 10٪ من قيمة التبادل للأوراق النقدية التي يزيد عمرها عن 25 عامًا. وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي للكنفدرالية والكانتونات. جدير بالذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020.



Keystone-SDA/م.ا.

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