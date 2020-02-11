هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 10:48 ص

تستضيف اليونان حاليا أزيد من 110000 مهاجر وطالب لجوء في مراكز لجوء مخصصة لهم. (Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved.)

أعلنت سويسرا عن نيتها تقديم دعم فني لليونان وكذلك استقبال المزيد من المهاجرين المتواجدين على أراضيها في ظل شروط محدّدة.

البلدان سيعملان سويا لتحسين إدارة الهجرة من قبل السلطات اليونانية. وتشمل التدابير التي اقترحتها سويسرا إرسال خبراء إضافيين للمساعدة في التعرّف على هوية طالبي اللجوء وتسجيلهم، واقتراح إجراءات لجوء جديدة، وأيضا تقديم الدعم في مجال مراقبة الحدود وإدارتها. ويوم الإثنيْن، أعلنت أمانة الدولة للهجرة أن إجراءات إضافية في مجال المساعدات الانسانية هي حاليا قيد الدراسة.

وسيوقّع رئيس أمانة الدولة للهجرة ماريو غاتيكر ، الذي هو في زيارة لليونان، اتفاقا يوم الثلاثاء مع منظمة ZEUXIS غير الحكومية لإفتتاح مركز استقبال ثان خاصا بالقصّر من الذكور غير المرافقين. كما يمكن أن تستقبل سويسرا أيضا القاصرين الموجودين حاليا في اليونان بموجب اتفاقية دبلن، شريطة أن يكون لهم أقرباء في سويسرا. وتستضيف اليونان حاليا 110.000 مهاجر ولاجئ.

ومنذ عام 2015، استقبلت سويسرا طواعية 579 شخصا من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان كجزء من برنامج إعادة التوطين الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي. كما منحت الكنفدرالية اليونان دعما ماليا بلغت قيمته 7 ملايين فرنك خلال نفس الفترة.

SDA-Keystone/ع.ع

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