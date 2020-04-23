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مساعدة المهاجرين سويسرا تتعهّد بتقديم مساعدة لمراكز اللجوء في اليونان

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تستعد سويسرا لاستقبال 22 طالب لجوء قاصرا من الذين يوجدون حاليا ببعض الجزر اليونانية.

(Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved)

وعدت الحكومة السويسرية بتوفير 1.1 مليون فرنك سويسري لتمويل تدابير الطوارئ لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 في مراكز اللجوء بالجزر اليونانية.

وستخصص هذه الأموال لمساعدة المنظمات الإنسانية وسيستفيد منها بشكل خاص الأطفال والشباب الذين يعيشون في مراكز اللجوء في الجزر اليونانية، وفقا لأمانة الدولة للهجرة.

وتستعد سويسرا كذلك لإستقبال 22 قاصرا من طالبي اللجوء القادمين من المنطقة نفسها.

وستدعم الأموال المرصودة المشاريع التي بدأتها المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والكنيسة الارثوذكسية لتقديم المشورة القانونية والدعم النفسي للقصّر.

وسيتم تنفيذ التدابير الوقائية لحماية طالبي اللجوء من العدوى المحتملة بالفيروس التاجي، ومشاريع أخرى هي قيد النظر.

وفي شهر يناير الماضي، عبّرت سويسرا عن استعدادها لإستضافة قاصرين غير مصحوبين بذويهم يوجدون حاليا باليونان ولديهم روابط عائلية في سويسرا استنادا لما يسمى بتنظيم دبلن الثالث للجوء. 

وحتى الآن تلقت سلطات الهجرة السويسرية ملفات 22 قاصرا غير مرفوقين بذويهم، ووافقت على استضافتهم بعد قدومهم من اليونان. وعلى الرغم من تجميد عمليات تحويل طالبي اللجوء بين بلدان اتفاقية دبلن وفي جميع أنحاء أوروبا بسبب كوفيد-19، أبلغت سويسرا السلطات اليونانية بأن هؤلاء القاصرين بإمكانهم دخول سويسرا على الفور- في احترام تام لتعليمات المكتب الفدرالي للصحة العامة.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 07:58 ص

swissinfo.ch/ع.ع

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