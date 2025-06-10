الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمحققي الأمم المتحدة

قالت نافي بيلايه، رئيسة لجنة التحقيق الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية: "نرى المزيد والمزيد من المؤشرات على أن إسرائيل تشن حملة متعمدة للقضاء على حياة الفلسطينيين في غزة". Keystone-SDA

الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، من خلال استهداف مدنيين لجؤوا إلى مدارس ومواقع دينية، وذلك بحسب محققين تابعين للأمم المتحدة. وقد نددوا يوم الثلاثاء في جنيف برغبة إسرائيل في "إلحاق الضرر بالأجيال القادمة".

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وقالت نافي بيلايه، رئيسة لجنة التحقيق الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية: “نرى المزيد والمزيد من المؤشرات على أن إسرائيل تشن حملة متعمدة للقضاء على حياة الفلسطينيين في غزة”.

واستخدمت إسرائيل الضربات الجوية والقصف والحرق والتدمير على 90% من المدارس والجامعات، وفقًا لتقرير المحققين الثلاثة الذين لم يتحدثوا نيابة عن الأمم المتحدة.

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كما “تم الحصول أيضًا على ‘أدلة هامة’، وفقا للمحققين الدوليين، على استخدام المدارس والمواقع الدينية لأغراض عسكرية، بما في ذلك تحويل جامعة إلى كنيس للقوات.”

وأضاف التقرير أن نفس الانتقادات وجهت إلى الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في إحدى المدارس.