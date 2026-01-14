رئيس بنك يو بي أس سيرجيو إرموتي يخطط للتنحي في أبريل 2027

وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، يعتزم سيرجيو إرموتي، رئيس بنك يو بي إس، التنحي عن منصبه في أبريل 2027. ويقوم البنك حاليًا بإعداد خليفته وسط نزاع حول حصص رأس المال الاحتياطي. Keystone / Andreas Becker

يستعد سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك يوبي أس السويسري، للتنحي عن منصبه في أبريل 2027، ما يطلق شرارة سباق محموم على أحد أهم المناصب في عالم المصارف العالمية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حرج للبنك، الذي يخوض صراعًا مع الحكومة السويسرية بشأن خططها لفرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة، وهو نزاع أثار تكهنات حول احتمال نقل أكبر بنك سويسري مقره إلى الخارج.

وعاد إرموتي، البالغ من العمر 65 عامًا، لقيادة مصرف يو بي أس في عام 2023 بعد عملية الاستحواذ على مصرف كريدي سويس بدعم من الحكومة السويسرية. ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة “فايننشال تايمز”، يعتزم إرموتي المغادرة بعد إتمام عملية دمج البنكين.

وقد شغل إرموتي هذا المنصب سابقًا لمدة تسع سنوات حتى عام 2020، وعاد إليه بقرار من رئيس مجلس الإدارة كولم كيليهر بعد أسابيع قليلة من موافقة يو بي أس على إنقاذ منافسه السابق من الانهيار.

تحديات ما بعد الاندماج:

على الرغم من أن عملية الاندماج، التي ورث فيها يو بي أس العديد من المشاكل التنظيمية والقانونية التي كانت تعاني منها مؤسسة كريدي سويس، سارت بسلاسة في معظمها، وتضاعف سعر سهم البنك خلال فترة ولاية إرموتي، إلا أن ولايته الثانية شابها خلاف علني مع الحكومة السويسرية.

وتعتزم الحكومة زيادة متطلبات رأس مال عملاق المصارف السويسرية بنحو 24 مليار دولار، وهو ما يرى المحللون والمستثمرون أنه أثر سلبًا على سعر سهم البنك. وقد صرح يو بي أس يوم الاثنين أن هذه المقترحات “ستعرض نجاحه للخطر”.

سباق الخلافة

يشرف كولم كيليهر، رئيس مجلس الإدارة، على عملية الخلافة، ويسعى إلى اتباع نموذج صاحب عمله السابق، مورغان ستانلي، الذي كان لديه العديد من المرشحين الداخليين للاختيار من بينهم، عندما تنحى رئيسه المخضرم جيمس غورمان في عام 2023. وقد وصف كيليهر سابقًا عملية الخلافة في مورغان ستانلي بأنها “انقلاب غير دموي”، وهو ما يأمل في محاكاته.

ولطالما اعتُبر إقبال خان، المدير التنفيذي السابق في كريدي سويس، الخلف الأكثر ترجيحًا لإرموتي. انضم خان إلى يو بي أس بعد خلافه مع صاحب عمله السابق ورئيسه تيجاني ثيام، زاعمًا أن المقرض استأجر محققين خاصين لتعقبه في زيورخ. ثم انتقل خان، الذي توصل لاحقًا إلى تسوية مع كريدي سويس، إلى هونغ كونغ في عام 2024 ليصبح رئيسًا لـ يوبي أس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، تم تعيين روبرت كاروفسكي، رئيس بنك الاستثمار آنذاك، رئيسًا لمنطقة الأميركتين.، وهو أيضا من المرشحين البارزين لخلافة إرموتي.

ومؤخرا، تمت ترقية بيا مارتن إلى منصب المدير التنفيذي للعمليات بعد أن قادت الوحدة غير الأساسية والقديمة في يوبي أس، والتي تتولى تصفية وتصريف الأجزاء غير المرغوب فيها من كريدي سويس.

وأشار إرموتي في عام 2024 إلى أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2027. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه من المحتمل أن يعود كرئيس للبنك في المستقبل إذا أراد ذلك. وحصل إرموتي على 14.9 مليون فرنك سويسري (18.7 مليون دولار) لعام 2024، مما يجعله الرئيس التنفيذي للبنك الأعلى أجراً في أوروبا في ذلك العام. ورفض بنك يو بي أس التعليق على ذلك.

