一根香蕉2亿得标当众吃掉 中国币圈富豪孙宇晨称确实不错

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（法新社香港29日电） 中国加密货币创业家孙宇晨豪掷620万美元（约新台币2亿元）标下用胶带黏在墙上的香蕉组成的概念艺术作品，今天兑现承诺，在活动中吃掉这根香蕉，还说「比别的香蕉好吃多了」。

在香港半岛酒店活动现场，两名拍卖行员工扮相的男子站在一面平淡无奇的素色墙壁前方，墙上那根香蕉成为唯一亮点。

孙宇晨在会议厅中发表谈话时，称赞这件作品具有代表性，还拿概念艺术作品与加密货币相提并论。语毕，他当着数十名记者和网红面前取下香蕉、剥开蕉皮，然后一口咬下、慢慢咀嚼。

他吃了第一口之后频频点头，然后才说：「比别的香蕉好吃多了，确实不错。」此话一出，引发哄堂大笑。

由义大利艺术家卡特兰（Maurizio Cattelan）创作、名为「喜剧演员」（Comedian）的这件概念艺术作品上周在拍卖公司苏富比（Sotheby’s）于纽约举行的拍卖会中落��，孙宇晨是7名竞标者之一。

他说，得标当下的前10秒感到「有些难以置信」，然后才意识到这「会变成大事情」。

孙宇晨强调，在那10秒过后他决定吃掉这根香蕉。他今天说：「吃掉本身能成为香蕉历史一部分。」

他还拿「喜剧演员」这类概念艺术作品与「非同质化代币」（NFT）艺术品及去中心化区块链技术相提并论。他说，「这类物件和概念大多以（智慧财产权）形式出现在网路中，而非以实物存在」。

鉴于香蕉的赏味期，孙宇晨实际上是买下这个作品出自卡特兰之手的证书，以及当香蕉变质时要如何更换的说明书。