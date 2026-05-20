不敌川普阵营 肯塔基州联邦众议员马西初选失利

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（法新社华盛顿19日电） 肯塔基州联邦众议员马西今天在共和党初选败北，成为近期又一位不敌川普阵营的党内异议人士，凸显川普即使面临支持率下滑与外交争议，对共和党基层选民仍具强大影响力。

马西（Thomas Massie）在投票结束约3小时后承认败选，成了美国总统川普打压共和党内异议人士行动的又一次胜利。长期以来，马西一直是敢直言批评川普的少数共和党人士。

在此之前，印第安纳州已有多名共和党籍州议员因反对川普支持的选区重划法案，而于党内初选败给川普背书的挑战者；路易斯安那州共和党联邦参议员凯西迪（Bill Cassidy）的连任之战也于上周末宣告失利。

马西败选前，川普已对他展开数月攻击，相关广告支出超过3200万美元，战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）也罕见现身，替川普支持的挑战者加尔雷恩（Ed Gallrein）助选，使原本低调的肯塔基州初选，演变成全国性的忠诚度测试。

外界将这场选战视为检视川普是否仍牢牢掌握共和党选民支持的重要指标，尤其是在战争、通膨与全国支持率下滑的背景下，以及共和党内是否仍有容纳反川普议员的空间。

马西因反对美国对伊朗和委内瑞拉采取军事行动、批评美国对以色列提供无条件的援助、不认同部分川普施政议程，加上推动公开已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关档案，而成了川普的眼中钉。

现年55岁的马西近来频遭川普辱骂是不忠诚的「蠢货」、「疯子」和「无赖」。

川普在选举结果出炉后对记者说：「他是个糟糕的人，败选活该。」

媒体形容，这场选战是美国史上最昂贵的联邦众院初选，其中大部分资金来自反对马西的亲以色列团体。

马西在败选演说中告诉支持者：「他们决定花钱买下这个席位。他们用了很多肮脏手段，但我们始终坚持到底。」（编译：刘文瑜）