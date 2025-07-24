与川普政府和解 哥伦比亚大学同意支付2亿美元罚款

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（法新社纽约24日电） 美国总统川普先前以哥伦比亚大学（Columbia University）欠缺保护犹太学生意愿为由，扬言将撤销提供该校的联邦基金，校方今天表示他们将支付2亿美元的罚款。

在一项恢复哥大联邦资金的全面性协议中，这间位在纽约曼哈顿（Manhattan）的学府承诺将遵守规定，在招生或招聘时不得将种族纳入考量。

哥大发布声明说：「哥大已与美国政府达成协议，解决联邦机构就触犯联邦反歧视法指控而展开的多项调查。」声明补充说，2亿美元的罚款会分3年支付。

校方也将支付2100万美元来和解由美国平等就业机会委员会（US Equal Employment Opportunity Commission）提出的调查。

声明说：「根据今天的协议，2025年3月终止或暂停的联邦款项绝大多数都将恢复拨款，哥大也将重新取得目前和未来数十亿美元资金的管道。」

「纽约邮报」（New York Post）报导指出，根据和解书，哥大将保留1支维安部队，以防止在学术场所发生示威活动，避免去年巴勒斯坦声援者占领校园，与执法人员爆发冲突的事件重演。

去年哥大校园的声援巴勒斯坦示威活动中，有部分犹太学生声称受到威胁，且有关当局并未采取行动保护他们的安全。