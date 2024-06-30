与政府达协议 哥伦比亚叛军同意片面停火并释囚

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（法新社卡拉卡斯29日电） 根据今天的联合声明，哥伦比亚前游击队「哥伦比亚革命军」（FARC）的分支组织「第二马克塔利亚」与政府谈判后，同意「片面停火」并释放俘虏。

这次会谈在委内瑞拉首都卡拉卡斯举行，是哥伦比亚左翼总统裴卓（Gustavo Petro）领导下发起的第3次会谈。裴卓致力结束安全部队、游击队、右翼准军事组织和贩毒集团之间长达60年冲突，但遭遇重重障碍。

根据首席政府谈判代表签署的文件，参加会谈的代表团同意「第二马克塔利亚」（Second Marquetalia）片面停火，并承诺「移交他们扣押的人员」。

协议起始日并未具体说明，但法新社看到的文本指出，「一旦关于军事进攻行动的总统令生效，就会开始全面实施降级行动」。

声明声称片面停火并不限制国家安全部队的「宪法和法律权力」。

双方「不迟于7月20日」会在哥伦比亚西部那里诺（Narino）杜马科（Tumaco）开会，提出「降级」协议，并确定社会和经济计画的时间表。

哥伦比亚政府2022年以来断断续续地与马克思主义「全国解放军」（ELN）谈判。全国解放军去年10月绑架了英超利物浦足球队球员狄亚士（Luis Diaz）的父亲。

2023年10月，当局开始与哥伦比亚革命军残余势力所组的异议团体「中央参谋部」（Estado Mayor Central，EMC）谈判。