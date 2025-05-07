与美国关系生变 哥伦比亚拟签一带一路意向书

afp_tickers

2 分钟

（法新社波哥大6日电） 哥伦比亚总统裴卓今天表示有意在接下来出访中国期间签署协定，加入北京「一带一路」倡议；此举势将进一步破坏哥国与华府之间本就紧绷的双边关系。

哥国左派领袖裴卓（Gustavo Petro）表示，他几天后与中国国家主席习近平面对面会谈时，将签署加入一带一路的「意向书」。

一带一路倡议是习近平扩大中国在海外经济与政治影响力的核心政策。

十多年来，该倡议为全球各地基础建设和其他大型项目提供资金，北京则藉此换取政治与经济影响力。

哥伦比亚一直是美国在拉丁美洲最亲密也最坚定的贸易及安全伙伴之一，但如今发生变化。

哥国出现裴卓这位史上第一位左派总统，加上美国总统川普重返白宫后实施一连串关税措施，都使得两国关系陷僵。

这两位领袖曾经针对驱逐移民和互祭报复性关税议题，在社群媒体上公开交锋。

今年1月26日，裴卓拒绝让两架载有美方遣返哥国无证移民的军机降落。

此举惹火川普，他愤而对哥国产品课徵25%关税。哥国接着回敬，对美国进口货品徵收25%报复关税，但后来让步，并派出哥国飞机接回移民。

裴卓自此之后便谈到有必要把哥国贸易转向中国，而今天宣布将签署一带一路意向书，是朝着这个方向迈进的重大一步。

中国驻波哥大官员一直在施压裴卓政府在明年卸任前加入一带一路。

裴卓表示，这份意向书不具约束力，「未来的政府将决定这份意向是否会化为现实」。

话虽如此，但哥伦比亚签署意向书，将推升北京在美中影响力之争的声势。