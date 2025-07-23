世卫吁紧急行动 防20年前屈公病大流行重演

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（法新社日内瓦22日电） 世界卫生组织（WHO）今天呼吁采取紧急行动，以防止20年前席卷全球的病媒蚊传染病屈公病疫情卷土重来。与印度洋地区相关的新一波疫情，现已蔓延至欧洲和其他大洲。

世卫表示，这次疫情的早期预警讯号，与20年前那次重大疫情模式完全相同，他们要防止疫情重演。

屈公病（chikungunya）是由病媒蚊传播的病毒性疾病，会引起发烧和严重的关节痛，这些症状常让人感到虚弱，在某些情况下甚至可能致命。

世卫医疗官员阿尔瓦雷兹（Diana Rojas Alvarez）回忆起2004至2005年期间，一场严重的屈公病疫情席卷印度洋，袭击一些小岛屿，之后蔓延至全球，影响近50万人。

阿尔瓦雷兹在日内瓦记者会中表示：「如今，世卫发现同样的模式浮现：自2025年初以来，留尼旺岛（Reunion）、马约特岛（Mayotte）和模里西斯（Mauritius）都通报屈公病大爆发。据估计，留尼旺岛1/3人口已被感染。」

她表示，病毒目前正蔓延至马达加斯加（Madagascar）、索马利亚（Somalia）和肯亚（Kenya）等地，并已在东南亚地区呈现传播态势，包括在印度。

尤其令人担忧的是，欧洲的输入性病例不断增加，最近也传出本土病例传染。

阿尔瓦雷兹表示，自5月1日以来，法国本地出现约800例输入性屈公病例。

法国南部几个地区已发现12起本土传播病例，意味一些个体在未前往疫区的情况下被当地病媒蚊传播感染。上周，义大利也发现1件病例。（译者：纪锦玲）