世界杯友谊赛 地主墨西哥1比0险胜澳洲

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（法新社巴沙迪纳30日电） 墨西哥今天在洛杉矶与澳洲队进行友谊赛。墨西哥在全场近8万名球迷助威下，最后是以1比0力克对手，墨西哥后卫瓦斯盖兹（Johan Vasquez）攻进本场唯一的1球。

墨西哥今天掌握大部分球权，但澳洲依靠坚实的防守与反击，不过全队错失几次让主场球迷安静的绝佳机会。

这场比赛是在历史悠久的玫瑰杯体育场（Rose Bowl）举行，当地曾是1994年美国世界杯的决赛场地，不过今年夏天的世界杯将不会在此举行。

绝大多数球迷穿着墨西哥绿色球衣，只有零星的澳洲黄色球衣点缀在空旷的看台。

墨西哥自比赛开始就掌握球权，但第1个不错的机会却落到澳洲球员尔文（Jackson Irvine）身上。澳洲开自由球传中，尔文在一阵混乱中抢到球但射偏了。

墨西哥随后将控球权转为攻门机会。极具威胁的查维斯（Luis Chavez）策动斜传，维加头顶攻门被澳洲门将莱恩（Mathew Ryan）托出横梁。

墨西哥不久之后首开纪录。这记打破僵局的进球，来自维加所踢出的一记角球。瓦斯盖兹灵巧地将球往下顶，结果反弹后自球门内侧入网，扑救的莱恩鞭长莫及。

澳洲在这次定位球的防守表现不佳，他们拥有明显的身高优势，包括198公分高的后卫苏塔（Harry Souttar）。

墨西哥在比赛还剩15分钟时一度以为攻进第2球。当时墨西哥的盖亚多（Jesus Gallardo）射门时，澳洲的赫鲁斯蒂奇（Ajdin Hrustic）意外将球挡进球门。

然而，裁判当时还在为澳洲后卫们喷泡沫线，因此判进球无效。

墨西哥4日将于主场与塞尔维亚进行下一场热身，6月11日在墨西哥市迎战南非，正式展开世界杯之旅。

墨西哥所在的A组还包括韩国与捷克；澳洲则与地主之一的美国、巴拉圭和土耳其同在一组。