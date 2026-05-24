中东局势不稳 西方穆斯林仍涌入麦加参与朝觐

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（法新社麦加24日电） 尽管中东战云密布，美国政府也发布了旅游警示，今年仍有大量西方穆斯林前往沙乌地阿拉伯，准备参加本月25日登场的伊斯兰朝觐（hajj）。

现年49岁的美国朝圣者法德尔（Fadel）告诉法新社，他从未怀疑自己会不会如期参加今年的朝觐，「就算战争仍在进行，我也不会取消行程」。

他还引用可兰经（Koran）的内容来表达自己的信念：「毫无疑问，我们身处世界上最安全的地方。」

今年的朝觐活动吸引了全球各地的穆斯林。继美国与以色列2月底攻击伊朗后，伊朗已对沙乌地及其他波斯湾邻国目标发动多轮攻击，导致局势一度升温。自4月以来，脆弱的美伊停火协议仍可大致维持，但和平协议尚未达成。

美伊双方昨天都说可能很快就会敲定协议，但人们仍然担心战火随时可能重燃。

在这种不确定性下，美国驻利雅德（Riyadh）大使馆上月建议美国公民避免参加朝觐，「鉴于目前的安全局势和不时发生的旅行中断，我们建议您重新考虑今年是否参加朝觐。」

美国媒体22日报导，白宫正考虑对伊朗发动新一波军事打击。专家表示，任何新冲突都可能对朝觐产生直接影响。

英国伯明罕大学（University of Birmingham）的沙乌地政治专家卡林（Umer Karim）表示：「如果冲突再度爆发，朝觐者的行程很可能受到严重干扰。」

随着逾百万朝圣者涌入圣城麦加（Mecca），全球伊斯兰社群的多样性也在此充分展现，许多人携带的包包和雨伞等物品都印有其国家的标志。

不过，36岁英国会计师阿玛德（Imad Ahmad）坦言，出发前他「非常焦虑」。

他说，自己在约旦转机期间，由于当地军方击落不明无人机，行程一度中断，但他决定继续前往麦加。

「无论如何，我都会来，愿真主保佑我。」（编译：施施）