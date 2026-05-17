中东战争 美国航空母舰福特号创纪录

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎16日电） 以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

● 最强航舰归国：美国航空母舰福特号（USS Gerald R. Ford）今天返回维吉尼亚州，结束历时326天的部署任务。

执行任务期间，福特号曾在马杜洛（Nicolas Maduro）担任委内瑞拉总统时协助美军逮捕行动，接着转往中东支援美国与伊朗的战争。

● 以黎停火告急：尽管以色列与黎巴嫩前一天刚同意延长停火，以方今天再度对伊朗支持的什叶派基本教义组织真主党（Hezbollah）发动新一波空袭。

黎国媒体报导，南部至少5个村庄遭到轰炸。

以色列军方并表示，1名士兵在黎巴嫩南部作战时阵亡，自3月初与真主党开战以来，已有21名军人在相关冲突中丧生。

● 欧洲启动谈判：伊朗国营电视台报导，在中国、日本和巴基斯坦等东亚多国的船只通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）之后，欧洲各国也已开始与德黑兰当局展开谈判。报导并未透露更多细节。

● 世足赛变数：伊朗国家队预计18日赴土耳其集训并办理美签。虽然6月15日在加州洛杉矶踢首场小组赛，但在美伊战争背景下，外界对其能否如期参赛仍有疑虑。

● 和平斡旋：巴基斯坦内政部长今天抵达伊朗首都德黑兰（Tehran），盼在伊朗与美国之间达成脆弱的停火后，能推动两方陷入僵局的和平谈判。

● 伊拉克出口骤减：伊朗封锁荷莫兹海峡影响下，伊拉克新任石油部长表示，伊拉克经由荷莫兹海峡出口的石油于4月骤降至1000万桶，远低于平时的9300万桶。

● 非洲爆发动乱： 非洲国家葛摩联邦因战争引发的燃料涨价连日示威，已酿成警民冲突死亡事件。