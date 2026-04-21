中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎20日电） 以下为中东战争最新情势发展一览：

●川普：正彻底摧毁伊朗

美国总统川普（Donald Trump）表示，在德黑兰当局同意达成和平协议、结束战争之前，美国不会解除对伊朗港口的封锁。他并说封港行动「正在彻底摧毁伊朗。他们每天损失5亿美元，即便是在短期内，这样的数字也令人难以为继」。

●新一轮和谈 美代表团即将启程

知情人士告诉法新社，美国代表团「很快」就将前往巴基斯坦，与伊朗展开新一轮和平谈判；伊朗方面则表示，尚未决定是否出席。

●伊朗：准备亮新牌

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指控川普藉由封锁伊朗港口和破坏停火，「企图将谈判桌变成投降桌，或以此为藉口，随心所欲地重启敌对行动」。

他在社群平台X写道，伊朗拒绝「在威胁阴影下谈判」，并表示过去两周「我们一直都在为战场上亮出新底牌做准备」。

●重启机场

伊朗民航局表示，因战事封闭数周后，德黑兰主要的何梅尼机场（Imam Khomeini Airport）和麦拉贝德机场（Mehrabad Airport）已重新开放。

●黎巴嫩情势发展

黎巴嫩政府机构最新统计显示，以色列过去6周对黎巴嫩的攻击已造成至少2387人丧生。此外，国营媒体报导，尽管以色列与真主党之间达成停火协议，但一架以色列无人机仍轰炸了小镇卡凯亚特吉斯尔（Qaqaiyat al-Jisr）。

●马克宏：封锁行为 美伊都有错

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，伊朗与美国对荷莫兹海峡的封锁行为，「双方均犯下错误」。