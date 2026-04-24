中亚各国本土化意识崛起 前苏联时期建筑纷拆

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（法新社杜桑贝23日电） 在中亚国家塔吉克首都杜桑贝（Dushanbe）一栋公寓大楼的外墙上，一幅巨大的马赛克壁画描绘着太空人和工程师，歌颂前苏联时期的科学成就。

如同中亚其他前苏联时期的遗迹，这幅壁画也难逃消失的命运；在去俄罗斯化以及官方强力推行本土文化的浪潮下，它已无容身之处。

住在这栋公寓的萨提耶夫（Rakhmon Satiev）说：「如果我们能小心地把它取下，放上即将在此地兴建的新大楼上，那该有多好。」

但他的愿望注定难以实现。这栋旧楼即将拆除，让给一座闪亮的新住宅大楼，马赛克壁画也将一并夷为平地。

过去十年来，中亚各国对于保存前苏联时期遗产的兴趣不大。包括马赛克、壁画和雕塑在内的建筑地标与艺术作品，不断被快速拆除。

塔吉克的马赛克艺术家朱拉耶夫（Dzhamshed Dzhuraev）告诉法新社：「如果一栋建筑老旧、不符合新城市规划，就会被拆掉。城市正在重建、翻新，过去也正在消失。」

在他工作室后方的小院里，一座列宁（Vladimir Lenin）的纪念碑隐身其中，在当前略显尴尬。

哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克和土库曼等5个中亚前苏联加盟共和国，在苏联35年前瓦解时独立。他们的城市景观自此成为新式高楼、史达林时期新古典建筑、破旧棚屋和停工建案杂处的混乱景象。

吉尔吉斯建筑遗产保护行动团体Artkana共同创办人库代别尔根诺娃（Altynai Kudaibergenova）表示，消失的纪念物数量「令人震惊」。

她也忧心首都比什凯克（Bishkek）未来的城市样貌，毕竟当地仍保有「壮丽的社会主义现代建筑」。

这种风格在社群媒体上颇受欢迎，特别受游客青睐。

这波建筑大规模改造背后主因在于意识形态，对保留苏联遗迹毫无空间。

中亚各国经济仍高度依赖俄罗斯，但在意识形态上却欲除之后快，只是官方将拆除运动包装成「节省经费」。

他们表示，翻修破旧的苏联时期建物成本更高，另外，该地约8000万、快速成长的人口急需更多住宅。

塔吉克知名雕塑家科西莫夫（Safarbek Kosimov）向法新社表示，塔吉克首都杜桑贝市长，即现任总统之子正尽一切努力，让建筑物尽可能漂亮舒适，「苏联时期的马赛克壁画已不再有保留必要」。