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中国制电动车遭加徵关税 特斯拉BMW对欧盟提告

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（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟执行委员会今天表示，美国电动车大厂特斯拉（Tesla）和德国豪华车厂BMW集团已就欧盟（EU）对在中国制造的电动车所课进口关税，向欧盟最高法院提起告诉。

继中国车厂比亚迪、吉利和上汽本月稍早就欧洲联盟执行委员会（European Commission）加徵最高35%关税一事向欧洲联盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）提起诉讼，在中国生产电动车的BMW和马斯克（Elon Musk）的特斯拉现在也跟进。

欧盟执委会贸易事务发言人吉尔（Olof Gill）告诉法新社：「我们注意到这些案件，我们将在法庭中捍卫我们的立场。」

欧盟先前针对在中国制造的电动车进行反补贴调查，包括调查中国政府的支援是否对欧洲车商构成不公平削价竞争。其后在去年10月底对从中国进口的电动车加徵关税。

欧洲汽车产业原本已因生产成本高昂、朝电动车转型不顺及在关键的中国��场竞争加剧，而深陷危机之中。

BMW表示，加徵的关税「不会增强欧洲汽车制造商的竞争力」，因此提起诉讼寻求「废除这项规定」，以「保护自身利益」。

BMW在声明中指出：「这项反贴补税会损害全球性企业的商业模式，并使得欧洲顾客的电动车供应受限，从而甚至会减缓交通的脱碳速度。」

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