中国女子涉窃巴黎博物馆金块 法国检方起诉

（法新社巴黎21日电） 法国检察官今天表示，一名中国女子因涉嫌窃盗巴黎自然历史博物馆收藏的金块，近日被捕并遭到起诉。法国近来有数间文化机构遭人入侵窃取珍宝，引起全球哗然及关注。

巴黎自然历史博物馆（Natural History Museum）这起窃盗案发生于上月16日，大约一个月后，世界知名的罗浮宫（Louvre）博物馆本月19日也发生珠宝窃案。

巴黎检察官贝库欧（Laure Beccuau）指出，一名24岁中国女子上月30日在西班牙巴塞隆纳落网，她涉嫌闯入巴黎自然历史博物馆，偷走价值约175万美元的6块金块。

这名嫌犯本月13日已移交给法国当局，她当天被指控犯下窃盗与刑事共谋罪，并受到羁押。

根据贝库欧，这名女子被捕时，她正试图处理近1公斤的熔化金块。

被窃藏品包含玻利维亚18世纪捐赠的金块、俄罗斯沙皇尼可拉斯一世（Nicholas I）1833年所赠来自乌拉地区（Ural）的金块，还有可追溯至美国加州淘金热潮的金块。

贝库欧提到，1990年在澳洲发现的5公斤大型金块也被偷走。

她补充道，将近6公斤的自然金（native gold）失窃，损失估达175万美元，其历史与科学价值则为「无价」。

调查人员发现，博物馆两扇门遭人以研磨器械切割，展示柜也遭到喷枪破坏。现场附近找到喷枪、研磨器械、螺丝起子、气瓶跟锯子等工具。

贝库欧谈到，监视器影像显示，事发当天凌晨1时后不久有一人单独潜入博物馆，并于凌晨4时左右离开。她强调，相关调查仍在进行中。