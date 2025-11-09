中国放宽镓锗等两用物项对美出口

（法新社北京9日电） 川习会后，中国持续放宽对美国的出口管制。中国去年底公布暂停镓、锗等两用物项对美国出口，就石墨两用物项对美国出口也实施更严格审查。中国商务部今天公布，相关措施自即日起至2026年11月27日暂停实施。

中国商务部网站9日公布，经批准，自即日起至2026年11月27日，商务部公告2024年第46号（「关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告」）第二款暂停实施。

2024年12月3日，中国商务部发布2024年第46号公告，指根据「中国出口管制法」等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。

公告中的第一款是禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。第二款是原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

所谓「两用物项」是指兼有民事与军事用途，或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务，特别是可以用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具的物项。

根据中国商务部今天的公布，即镓、锗等两用物项可以恢复对美出口，但两用物项对美国军事用户或军事用途出口仍然禁止。

镓和锗是半导体产业的重要战略物资，广泛应用在红外线光学、光纤通讯传输、感测元件、太阳能电池等领域。