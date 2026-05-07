中国科研船南沙群岛附近海域作业 菲律宾发无线电警告

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（法新社马尼拉7日电） 菲律宾海岸防卫队今天表示，他们已派遣飞机向一艘出现在南海争议海域的中国科研船发出无线电警告。

法新社报导，菲律宾海岸防卫队在声明中表示，这艘名为「向阳红33」科研船具备支援潜水器作业的能力，当时正在争议性南沙群岛（Spratly Island）海域一处礁石附近活动。

声明指出，这艘中国科研船昨天朝南沙群岛的鲎藤礁（Iroquois Reef）派遣1艘工作船时，被海岸防卫队飞机发现，「证实其持续进行未经授权的（海洋科学研究）行动」。

鲎藤礁位于礼乐滩（Reed Bank）南端，该区域属于南沙群岛的一部分，被认为蕴藏丰富天然气和石油资源。

在这趟飞行中，马尼拉海岸防卫队还在鲎藤礁周边海域，以及由菲律宾实际控制的中业岛（Thitu Island）附近海域，发现41艘海上民兵船锚泊。中业岛上约有400名菲律宾居民，岛上新设了一个海岸防卫站。

海岸防卫队指出，「菲律宾并未同意（中华人民共和国）在这片水域进行任何（海洋科学研究）活动」。

「这艘科研船的出现，以及中国海上民兵船的大规模聚集，已严重侵犯菲律宾的主权权利及海洋管辖权。」