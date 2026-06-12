中国证实拘留1名美国籍缅甸政治研究员

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（法新社北京12日电） 中国今天证实拘留拥有美国籍的缅甸政治研究员敏辛（Min Zin，译音），指控他从事间谍活动。时值缅甸前军政府领袖敏昂莱即将在下周首度以总统身分来到中国进行国是访问。

有关缅甸战略与政策研究所（Institute for Strategy and Policy Myanmar，ISP-M）创办人敏辛传出在中国遭到拘留，中国外交部发言人林剑今天在例行记者会上表示，中方已对1名在1所专门研究缅甸的政策智库担任政治分析家的男性美国公民「采取刑事强制措施」，因其「涉嫌从事危害中国国家安全的间谍活动」。此外未提供更多消息。

1名与ISP-M有专业往来的人士告诉法新社，敏辛是本月3日在昆明机场遭到逮捕。另1位与敏辛有密切关系的消息人士说，敏辛去昆明是为了参加1场会议。

ISP-M专门研究缅甸的政治、资源与冲突动态，其有些发表的研究则详述中国在缅甸边境地区的势力。

缅甸在2021年军事政变后陷入内战，而北京遭控为了自身利益同时对缅甸军方及反叛派系皆提供支援。

ISP-M总部目前设在泰国北部的清迈。自从缅甸军方2021年发动政变推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的民选政府后，清迈成为缅甸政治流亡人士的聚集地。

缅甸军政府在统治国家5年后，今年先举行国会选举，但这场选举受到精心管控，翁山苏姬的政党被排除在外，亲军方的政党轻松获胜。其后国会议员再投票选出敏昂莱（Min Aung Hlaing）担任总统。

中国对于敏昂莱的胜选表达热烈支持，今天并宣布他将于15至19日访问中国，期间将与中国国家主席习近平会面。

中国当局今天还说，已将敏辛的案件通知美国驻广州领事馆。与敏辛关系密切的这名人士表示，敏辛的家人和同事正在联络广州领事馆以获取最新消息，「我知道他的家人很担心」。

美国国务院与ISP-M皆未回应置评请求。