中情局：乌克兰若无更多美援 对俄战争年底将有麻烦

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（法新社华盛顿18日电） 美国中央情报局（CIA）今天说，美国如果不提供乌克兰更多军事援助，这个亲西方的盟友可能会在年底前败给俄罗斯。

中情局局长勃恩斯（Bill Burns）严厉警告之际，联邦众议院定于明天针对规模610亿美元的包裹援助计画进行表决。这项计画已遭与美国前总统川普结盟的共和党议员搁置了数月。

川普寻求在年底总统大选中胜出，再次入主白宫。

拜登政府在游说乌克兰需要更多弹药和其他物资时，不断警告称除非乌克兰得到更多美援，否则恐因俄罗斯入侵而丧失领土。

但是勃恩斯今天在小布希总统中心（George W. Bush Presidential Center）发表演说时指出，风险如今已经升高。

勃恩斯认为，有了实质和心理层面的军援，乌克兰可以自己撑完整个2024年，但是如果援助未获补充，情况就会变得更加严峻。

勃恩斯表示，乌克兰2024年底前可能会在战场吞败，或至少让俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在政治解决方案上得以主导协商条件。

勃恩斯没有具体解释所谓「输掉」战争的判准为何，不过他试图说明乌军有多么缺乏新弹药。

众院20日将针对援助乌克兰、以色列和台湾的法案分别进行表决。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也提出警告说，除非获得更多军援，否则乌克兰将会输掉这场战争。