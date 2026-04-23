丹麦火车对撞18名伤者5人危急

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（法新社丹麦希勒罗德23日电） 官员指出，两列通勤列车今天清晨在丹麦首都哥本哈根近郊迎面对撞，造成5名伤者情况危急，另有13人伤势较轻。

这起事故发生在哥本哈根以北约40公里处、邻近希勒罗德镇（Hillerod）的乡间森林地带一处平交道附近，警方仍无法提供确切的事发原因。

警方在声明中引述卫生当局指出：「这起事故共造成18人受伤，其中5人目前被认为情况危急。」

警方表示，他们于清晨6时29分接获这起对撞事故的通报。

可以看见两列火车的黄灰色车头因严重撞击而毁损变形，车窗及挡风玻璃碎裂，但列车及车厢仍然保持在铁轨上并未翻覆。

根据警方资料，事故发生时两列列车一共载有37人。

当局出动大量救护车和警车因应这起事故，所有乘客都已经撤离，伤者被送往医院。格里布斯考市（Gribskov）��长艾格特维德（Trine Egetved）在脸书表示，部分伤者以直升机紧急送医。

警方官员皮德生（Morten Kaare Pedersen）告诉记者：「目前我们无法对事故原因透露任何细节。」

丹麦工程师协会（IDA）的铁路专家梅森（Kristian Madsen）告诉法新社，他认为这起事故很可能是人为疏失造成。

「有可能是列车驾驶没有发现号志灯为红灯，仍然继续前进…也可能是负责车站号志系统的站长误放绿灯。」

这名专家解释，该区域仍采用「旧式号志系统」。

丹麦向来以安全纪录自豪，不过2019年一场火车事故曾造成8死、16伤。去年8月，一列特快列车在平交道撞上一辆农用卡车，造成1人死亡、27人受伤。