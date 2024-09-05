为总统大选辩论对决川普备战 贺锦丽匹兹堡特训5天

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（法新社匹兹堡5日电） 美国副总统贺锦丽和前总统川普将于本月10日在费城进行总统大选辩论，贺锦丽预定今天前往关键摇摆州宾夕法尼亚州第二大城匹兹堡，据报她将在当地停留5天，为辩论会备战。

华盛顿邮报（The Washington Post）与美国有线电视新闻网（CNN）报导，贺锦丽（Kamala Harris）和共和党对手川普（Donald Trump）10日在费城进行辩论前，她将赴匹兹堡与顾问制定战略并磨练攻讦技巧。

这场辩论将为选战进入白热化阶段拉开序幕，这也将是贺锦丽和川普两人首次正式会面。他们之前唯一一次共处一室，是川普担任总统期间在众议院发表国情咨文演说；而贺锦丽宣誓就任副总统时，川普并未出席就职典礼。

贺锦丽在匹兹堡聚集众人商讨战术，与总统拜登（Joe Biden）先前在马里兰州大卫营（Camp David）为6月27日与川普辩论特训一周的作法很相似，然而拜登在辩论会上的灾难性表现终结了他的争取连任之路。

贺锦丽请到美国影集「纸牌屋」（House of Cards）顾问邓恩（Karen Dunn）及高级政策顾问科索格卢（Rohini Kosoglu）协助她为辩论备战。邓恩于2012年、2016年分别主导前总统欧巴马（Barack Obama）和前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）的总统大选辩论准备工作。

现年78岁的川普则指出，与之前和拜登辩论无异，他正透过在选举造势集会发表演说，以及和亲近幕僚讨论政策等方式为辩论做准备。

川普今天将以远距方式在拉斯维加斯的共和党犹太人联盟（Republican Jewish Coalition）集会上演讲，并亲自出席纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）发表演说。